[헤럴드경제=최원혁 기자] 미모의 법대 여대생이 5개월간 최소 4명을 독살한 혐의로 재판에 넘겨져 충격을 주고 있다.

14일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 브라질 법대생 아나 파울라 벨로주 페르난지스(36)는 지난 1월부터 5월까지 상파울루와 리우데자네이루 등에서 최소 4명을 독살한 혐의로 체포됐다.

또 경찰은 페르난지스의 쌍둥이 자매 로베르타 크리스티나 벨로소 페르난지스가 범행을 도운 것으로 보고 함께 체포했다.

첫번째 피해자는 지난 1월 구아룰류스에서 살해된 이웃 남성 마르셀루 폰세카다. 페르난지스는 폰세카의 집으로 이사한 세입자다. 나흘 후 폰세카의 시신이 발견됐다.

다음 피해자는 마리아 아파레시다 호드리게스로 그는 데이팅 앱을 통해 페르난지스를 만났는데 그의 집에서 커피를 마신 뒤 숨졌다.

이어 그의 세번째 희생자는 65세의 닐 코헤이아 다 시우바로, 그는 동급생이었던 미셸 파이바 다 시우바의 의뢰로 4000헤알(약 105만원)을 받고 독이 든 스튜를 이용해 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

마지막 피해자는 페르난지스와 연인 사이였던 21세 튀니지 출신 남성 하이더 마즈레스다. 페르난지스가 이별 후 임신을 가장했으나 마즈레스에게 재결합을 거부당하자, 그에게 독이 든 밀크셰이크를 먹인 것으로 경찰은 보고 있다.

경찰은 페르난지스가 피해자들과 마지막으로 함께 있었던 인물이며 사건 직후 가장 먼저 경찰에 신고했다는 공통점이 있다고 밝혔다. 특히 경찰은 페르난지스가 범행 전 독극물의 효과를 시험하기 위해 개 10마리를 먼저 살해해 테스트한 사실도 밝혀냈다.

매체들은 페르난지스에 대해 “겉으로는 글래머러스한 미인형 얼굴의 친절한 학생으로 보이지만 사실상 냉혹한 살인 본능을 숨긴 잔인한 사람”이라고 보도했다.

페르난지스의 범행 동기는 아직 밝혀지지 않았으나 경찰은 “페르난지스가 살인을 즐겼다”며 “동기는 중요하지 않고 그저 살인을 저지르면서 쾌감을 느꼈다”고 말했다.