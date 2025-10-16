글로벌 라이프케어 컴퍼니 비즈인사이트의 해외 의료지원 브랜드 ‘플라잉닥터스(Flying Doctors)’가 해외 여행객을 위한 맞춤형 의료지원 솔루션 ‘여행케어’를 공식 출시했다.

여행케어는 플라잉닥터스가 오랜 기간 쌓아온 전문성과 신뢰성을 바탕으로, 일반 여행객들도 편리하고 신속한 의료지원 서비스를 이용할 수 있도록 세심하게 준비됐다.

‘여행케어’는 해외에서 발생할 수 있는 응급 상황에 특화된 포괄적인 지원 서비스를 제공한다. ▲에어앰뷸런스 이용 시 최대 4억 원 한도의 의료 이송 지원 ▲24시간 한국인 의료진의 의료 상담 및 병원 예약 지원 ▲응급 상황 시 의료 통역 서비스 ▲현지에서의 법률 지원 ▲가족을 위한 항공권 지원 등이 포함돼 있어 다양한 사건 사고에 대비할 수 있다.

해외여행자보험이 사고나 질병 등으로 인한 손해를 금전적으로 보상하는 사후적 제도라면, ‘여행케어’는 현지에서 응급상황 시 즉각적인 지원과 실질적인 도움으로 대응하며 보험만으로는 해결하기 어려운 긴급 의료이송, 통역, 의료 상담 등 현장 중심 서비스를 제공한다. 이는 보험과 함께 해외여행 시 반드시 준비해야 할 필수요소로 자리잡을 전망이다.

가입자는 현지에서 도움이 필요할 경우 카카오채널, 채널톡, 전화, 이메일 등 원하는 방법을 통해 24시간 언제 어디서든 도움을 요청할 수 있다.

여행케어는 보험이 아닌 유료서비스로, Npay 앱 보험의 오토·여행케어 메뉴를 통해 여행 출발 전까지 간편하게 가입할 수 있으며, 1일 최저 1,600원부터 시작하는 합리적인 가격으로 제공된다. 출시 기념으로 2026년 1월 31일까지 첫 가입 고객에게는 결제 금액의 5%를 Npay포인트로 적립해 주는 프로모션도 함께 진행된다.

플라잉닥터스 총괄 PM 최영호 전무는 “플라잉닥터스는 이미 국내 대기업과 국가기관(코이카, 외교부 등)에서 선택받은 검증된 서비스”라며, “이번 ‘여행케어’를 통해 일반 여행객들도 한층 안전하고 안심할 수 있는 해외여행을 경험하길 바란다”고 전했다.

한편, 비즈인사이트는 ‘여행케어’와 함께 자동차 유지관리를 돕는 ‘오토케어’를 네이버페이와의 제휴를 통해 선보이며, 주유·세차·경정비 할인 등 다양한 혜택을 월 구독 형태로 제공하는 소비자의 라이프스타일에 맞춘 생활밀착형 서비스를 펼치고 있다.