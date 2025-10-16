“미국도 재무부·상무부 긴밀히 소통” “외환시장 이해 간극 많이 좁혀져” APEC 계기 마무리 가능성 “공감대”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 한미 관세 협상 후속 협의를 위해 미국으로 떠나는 김용범 정책실장은 16일 미국 측에서 ‘관세 협상 마무리 단계’를 언급한 것을 두고 “긍정적으로 보고 있다”고 평가했다.

김 실장은 이날 오전 인천국제공항에서 미국 워싱턴DC로 향하는 비행기에 탑승하기 전 기자들과 만난 자리에서 이같이 말하고 “협상은 말씀하신 대로 김정관 장관님과 러트닉 상무장관과 하고 있는데 여러 부처가 관련돼 있다”며 “미국 내 관련된 부서들이 서로 아주 긴밀하게 소통하는 그런 인상은 안 보였는데, 이번에는 미국도 재무부, 상무부가 아주 긴밀하게 서로 소통하는 모습을 보여줬다”고 설명했다.

이번 실무 협상은 김 장관과 하워드 러트닉 미 상무부 장관이 주도할 예정이다.

김 장관은 한미 통화 스와프 체결 가능성과 관련해 “외환시장 관련된 여러 가지 부분에서 미국 측과 이해 간극이 많이 좁혀졌다”고 했다.

이달 말 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기를 목표로 타결이 가능할지 여부에 김 장관은 “어느 특정 시기를 예단하고 하는 것은 아니”라면서도 “다만 APEC이라는 것이 두 정상이 만나는 기회이기 때문에, 양국 협상단 간에 ‘이 기회를 활용하자’는 그런 공감대가 있다”고 말했다.