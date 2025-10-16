2018년 민선 7기 중랑구청장 취임 이후 매주 거리 청소 나선 류경기 중랑구청장 ‘대한민국 새단장’ 집중 청소기간 성공적으로 마무리... 한국자유총연맹과 함께 묵1동 일대 환경정화 및 APEC 홍보캠페인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시 행정1부시장 출신인 류경기 서울 중랑구청장은 2018년 민선 7기 중랑구청장으로 취임한 이후 매주 지역 곳곳을 돌며 청소를 하는 ‘청소 구청장’으로 유명하다.

이런 류 구청장을 가진 중랑구가 지난 9월 22일부터 10월 2일까지 11일간 ‘대한민국 새단장’ 집중 청소주간을 운영, 구 전역의 공공시설과 도로, 전통시장, 골목길 등 생활환경 전반을 정비하는 대청소를 성공적으로 마무리했다.

청소는 구청사, 도서관, 체육시설, 간선도로, 이면도로, 공원, 하천 등에서 청소차량과 인력을 동원해 진행됐다. 각 동별로 주민 자율 청소도 병행해 ‘우리 동네는 우리가 청소한다’는 참여 문화를 확산시켰다.

특히 2018년 취임 이후 류경기 중랑구청장이 매주 골목 청소에 직접 참여해온 꾸준한 실천이 주민들의 자발적인 동참으로 이어지며, 깨끗한 중랑 만들기 문화 정착에 기여했다.

아울러 구는 10월 15일 오전 한국자유총연맹 중랑구지회와 함께 묵1동 일대에서 환경정화 활동과 2025 APEC 정상회의 성공 유치 캠페인을 실시했다.

이번 활동은 한국자유총연맹 중랑구지회의 ‘아침밝히는 골목청소’ 구 보조금 사업의 일환으로 진행됐으며, 류경기 중랑구청장을 비롯해 지회장, 임원, 동 회원 등 약 160명이 참여했다.

류경기 중랑구청장은 “대한민국 새단장은 구민과 함께 생활환경을 새롭게 바꾸는 뜻깊은 계기가 되었으며, 이번 환경정화 활동과 국제행사 유치 캠페인도 주민들의 적극적인 참여로 더욱 의미 있었다”며 “앞으로도 쾌적하고 지속가능한 도시환경 조성을 위해 다양한 노력을 이어가겠다”고 말했다.