숨진 대학생 고문 영상 찍은 A씨 “조선족들 사람 아냐, 범인 체포 보도에 열 받아”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 캄보디아 범죄 단지 안에 감금돼 고문 끝에 숨진 대학생 박모씨와 함께 갇혔다가 탈출한 한국인이 “이 사건 주범은 조선족이고 총까지 소지했다”고 주장했다.

지난 14일 JTBC 보도에 따르면 숨진 박씨와 함께 감금됐다가 탈출한 피해자 A 씨는 주도자가 조선족 리광호 씨로 총도 가지고 있다고 밝혔다.

A 씨는 지난 7월 위험을 무릎쓰고 박씨의 마지막 모습을 촬영한 인물로 알려졌다.

A 씨는 “(박씨는)살아 있던 게 신기할 정도였다. 팔뚝이랑 무릎, 정강이, 얼굴, 허리… 아픈 곳은 다 때리는 거 같았다. 몸이 거의 검정색이었다”고 했다. 그는 고문 도구에 대해 “전기로도 막 지지고 많이 때리더라”며 “유튜브에서 많이 나오지 않나. 기다란 건데 때릴 수도 있고 지질 수도 있는”이라고 설명했다.

A씨는 “거기 리광호랑 같이 있는 조선족들이 사람이 아니다. 범인을 잡았다고 중국인 세 명 사진이 올라왔잖나. 내가 그거 보도 열이 받았다”고 했다.

캄보디아 경찰이 범인을 잡았다며 공개한 중국인 3명 사진은 박씨의 시신을 옮길 때 함께 있던 조직원들일 뿐 진범은 아니라는 얘기다.

A 씨는 조직원들이 자신을 박씨의 공범으로 의심하고 방에 가둔 뒤 감시했다고 했다. 그는 감금된 지 얼마 뒤 사람들이 많이 들어오고 돌연 ‘어디 좀 가자’면서 차에 타라고 지시할 때 어수선해진 틈을 타 탈출에 성공할 수 있었다. 고문으로 이미 만신창이였던 박씨는 그 날 보코 산 지역의 다른 조직에 팔려 갔고 8월 8일 숨진 채 발견됐다.