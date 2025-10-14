[헤럴드경제=나은정 기자] 제주 해안가에서 66만 명분의 마약류 발견돼 해경이 수사에 나섰다.

14일 제주해양경찰청에 따르면 “서귀포시 성산읍 광치기 해변에 마약류로 의심되는 포장 물체가 있다”는 신고가 지난 7일 오전 해경에 접수됐다.

현장에 출동한 해경은 해양 쓰레기와 함께 섞여 있던 포대 자루 속에서 은박지와 투명 비닐을 이용해 벽돌 모양으로 포장된 여러 개의 물체를 발견했다. 포장지 겉면에는 한자로 ‘차(茶)’라는 글자가 적혀 있었다.

해경이 해당 물체를 수거해 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰한 결과 이는 케타민으로 확인됐다.

발견된 케타민은 약 20㎏으로, 통상 1회 투여량 0.03ｇ 기준 66만명이 동시에 투약할 수 있는 양이다.

케타민은 원래 가벼운 수술과 분만·화상 치료에 쓰는 의료용 마취제이지만, 악용시 시·청각상 환각 증세를 불러일으켜 신종 마약으로 분류되고 있다.

해경은 수사전담반을 꾸려 케타민 발견 위치 인근 해상에 대한 수색을 실시하고 유입 경로 등에 대해 수사하고 있다. 또 케타민 포장지에서 채취한 증거물에 대해 국립과학수사연구원에 DNA 검사를 의뢰하는 한편 미국 마약단속국(DEA) 등에 국제 공조 수사를 요청할 계획이다.