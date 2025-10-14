내년도 기본 사업비 외 추가로 5억원 국비 확보

[헤럴드경제=박준환 기자]양주시(시장 강수현)는 교육부에서 실시한 ‘2024년 교육발전특구 시범지역 운영 성과관리 평가’에서 우수한 성적을 거두며, 기존 관리지역에서 ‘선도지역’으로 승격됐다고 14일 밝혔다.

교육부는 교육발전특구 시범운영 2년 차를 맞아 전국 56개 교육발전특구를 대상으로 운영 전반과 추진 성과를 점검하고, 향후 사업의 원활한 추진을 도모하기 위해 이번 평가를 실시했다.

교육발전특구 시범지역은 ▷예비지역 ▷관리지역 ▷선도지역으로 구분된다.

양주시는 최조 특구 지정 당시 관리지역으로 지정되었으나, 이번 평가에서 ▷체계적인 성과관리 체계 구축 ▷교육지원청 및 유관기관과의 협력 강화 ▷지역사회 참여 확대 노력 등이 높은 평가를 받으며 한 단계 격상되는 성과를 거뒀다.

이번 승격으로 양주시는 내년도 기본 사업비 외에 추가로 5억원의 국비를 확보하게 됐다. 시는 이를 기반으로 교육발전특구 사업의 추진 동력을 더욱 강화할 방침이다.

시는 앞으로 이번 성과를 토대로 ▷양주형 유보통합 혁신모델 개발 ▷공교육 신뢰 회복 ▷사교육비 절감을 위한 지역 맞춤형 교육정책 등을 지속 확대해 나갈 계획이다.

강수현 시장은 “이번 선도지역 지정은 지난 2년간 지역 교육혁신을 위해 꾸준히 노력해온 결과”라며 “돌봄거점센터 운영과 디지털 역량 강화 교육과정 운영 등 다양한 사업을 통해 학생들의 학습 접근성을 높이고, 지역사회가 함께하는 교육환경을 만들어온 점을 높이 평가 받았다”고 말했다.

이어 “앞으로도 양주형 교육발전특구 모델을 중심으로 공교육의 신뢰를 높이고, 아이들이 사교육에 의존하지 않아도 성장할 수 있는 미래선도의 교육도시를 적극 조성해 나가겠다”고 덧붙였다.