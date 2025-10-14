도민 2000여 명 참석, 제42회 경남도민의 날 성대히 열려 첫 ‘자랑스러운 경남인상’ 시상·기념 음악회로 축제 분위기

경남도는 14일 오후 도청 특설무대에서 ‘제42회 경남도민의 날 기념행사’를 열고, 도민과 함께 경남의 새로운 도약을 다짐했다.

‘도민과 함께 나아가는 행복한 경남’을 슬로건으로 열린 이번 행사는 도내 18개 시·군 단체장과 마스코트, 도민 2000여 명이 참석한 가운데 문화·체험 프로그램과 기념식, 음악회 등이 다채롭게 펼쳐졌다.

박완수 도지사는 기념사에서 “경남은 찬란한 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 자랑스러운 고장”이라며 “민선 8기 출범 이후 역대 최대 규모의 투자유치와 피지컬AI 기술, 차세대 원전 제조 분야 선점을 통해 경남 경제는 한 단계 도약의 기반을 마련했다”고 밝혔다. 이어 “도민 여러분의 열정과 참여가 경남 발전의 원동력”이라며 “함께 만들어가는 행복한 경남으로 나아가겠다”고 강조했다.

기념식에서는 ‘도민헌장’이 낭독되며 도민 화합의 의미를 더했다. 올해 처음으로 도입된 ‘자랑스러운 경남인상’ 시상식도 개최됐다.

경제·문화예술·사회공헌·선행효행·보훈 등 5개 부문에서 총 10명의 도민이 수상했다. ▷경제 부문에는 문수호 진주수곡농협 조합장, 박재동 동명식품 대표, 방효철 삼우금속공업 대표 ▷문화예술체육 부문에는 박항서 대한축구협회 부회장과 조돌순 경남시각장애인연합회 함양군지회장 ▷사회공헌 부문은 김태명 리베라관광개발 회장, 오춘길 ㈜현대정밀 대표, 하충식 한마음국제의료재단 이사장 ▷선행·효행·가족 부문은 김영심 바르게살기운동창선면위원회 위원 ▷보훈 부문은 강인호 전 대한민국고엽제전우회 경남지부장이 각각 선정됐다.

기념 음악회에서는 하동 출신 트로트 가수 손빈아, 남해 출신 향우 2세 트로트 가수 정서주, 경남예술제 합창경연대회 우승팀 통영블루웨이브 여성합창단, 경남도 청소년한마음축제 댄스 부문 우승팀 HUSH, 경남 공연예술대전 우승팀 휴(休), 청년 버스킹 경연대회 우승자 박해원 등이 무대에 올라 축제 분위기를 더했다.

한편 경남도는 올해부터 매년 10월 11일부터 17일까지를 ‘도민의 날 주간’으로 지정하고, 도청과 18개 시·군에서 다양한 문화·예술 공연과 전시, 체험 행사를 집중 운영할 계획이다. 창원=황상욱 기자