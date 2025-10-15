미국 유타대학교 유니온 플라자에서 지난 9월 27일 개최된 ‘2025 밥심 코리안 페스티벌(Bopsim Korean Fest)’이 약 1만 명의 관람객이 방문한 가운데 성공적으로 마무리됐다. 6시간 동안 진행된 이번 행사는 한류 열풍을 중심으로 한국 문화의 다양한 면모를 현지에 소개하며, 유타 지역에서 한국 문화에 대한 관심을 다시 한번 입증했다.

백인 인구가 85% 이상을 차지하는 유타주의 특성상, 이번 행사는 한국 문화가 미국 주류 사회에 자연스럽게 스며드는 계기를 마련한 것으로 평가된다.

행사는 LA한국문화원, 유타대학교 유니온 센터, 밥심 재단(CB Bopsim Foundation), 컵밥(Cupbop)이 공동으로 주최했으며, 160명의 자원봉사자가 참여했다. 농심(Nongshim)이 메인 스폰서를 맡았고, 세종학당재단, 한국관광공사, 경기관광공사, 중소벤처기업진흥공단, 유타대학교 아시아캠퍼스, 수협, 동원, 믹순, 왕글로벌넷, 빙그레, CJ, Korean Bros, 델타항공, 도슨프로 등 다수의 기관과 기업이 후원에 참여했다.

행사장에서는 공연, 음식, 체험 등 다양한 프로그램이 진행됐다. 부산대학교 무용단의 전통무용 공연과 우석대학교·Utah Taekwondo Team의 태권도 시범, K-POP 커버댄스, 사물놀이, 아쟁 연주, K-POP 보컬 공연 등이 이어졌으며 관람객들의 높은 호응을 얻었다.

푸드존에서는 지역 한식당들이 참여해 떡볶이, 김밥, 불고기 등 다양한 한식 메뉴를 제공했으며, 문화체험존에서는 한복 착용, 한글 캘리그라피, 한국 관광 홍보 등 현지인들이 한국 문화를 직접 경험할 수 있는 프로그램이 운영됐다. 또한 브랜드존에서는 한국 식품과 뷰티 제품, 생활용품 등 다양한 제품이 소개돼 관람객들의 관심을 끌었다.

컵밥 마케팅 디렉터이자 밥심 재단 이사장인 김예리 디렉터는 “2015년 첫 행사 당시 한국을 몰랐던 방문객이 이 경험을 통해 꼭 가보고 싶다고 했던 말을 계기로 지금까지 행사를 이어오고 있다”며, “밥심 재단은 앞으로도 문화 교류를 통해 지역 사회와 상생하는 활동을 지속할 것”이라고 밝혔다.

2023년 설립된 밥심 재단은 행사 수익을 지역 학생 장학금, 교사 감사 프로그램, 문화 교류 행사 등 공익적 목적에 사용하고 있다. 이번 페스티벌 또한 수익금 전액이 지역사회 지원 활동에 쓰일 예정이다.

‘밥심 코리안 페스티벌’은 단순한 문화행사를 넘어 한국과 현지 사회를 연결하는 교류의 장으로 자리 잡고 있다. 관람객들이 직접 한국 문화를 체험하며 이해의 폭을 넓히고, 나아가 한국을 방문하고 싶다는 관심으로 이어지는 긍정적 효과를 낳고 있다.

이번 행사는 유타 지역에서 한류 문화의 확산 가능성을 다시 한 번 확인시켰으며, 내년 행사에 대한 기대감도 높아지고 있다.