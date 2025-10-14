장내 생존율·도달률 높이는 4중 코팅기술 적용

일동제약(대표 윤웅섭)이 기능성 프로바이오틱스 ‘하이락토’ 2종(사진)을 새로 발매한다.

하이락토에는 일동이 독자 개발한 다양한 유익 균주와 특허 4중 코팅 가공법 등이 적용됐다. 신제품은 ‘하이락토 더블 액션’과 ‘하이락토 트리플 케어’ 두 가지로 출시됐다.

형태와 굳기를 기준으로 대변 유형을 분류하는 ‘브리스톨 척도’를 참고해 사용 균주 등 제품 속성을 달리했다는 게 회사측 설명이다. 하이락토 더블 액션은 프로바이오틱스뿐 아니라 프로바이오틱스의 먹이가 되는 프리바이오틱스가 함께 들어 있는 신바이오틱스 개념의 제품이다.

장건강과 원활한 배변활동에 도움을 줄 수 있는 프로바이오틱스 6종(1회 섭취량 기준 보장균수 100억CFU·투입균수 1000억CFU)을 비롯해 유익균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있는 락추로스 파우더가 함유돼 있다. 하루 1포, 간편하고 맛있게 섭취할 수 있도록 개별 막대형 비닐포장을 채택하고 요구르트맛을 더했다고 회사 측은 설명했다.

하이락토 트리플 케어는 프로바이오틱스 7종(1회 섭취량 기준 보장균수 100억CFU·투입균수 1500억CFU) 외에 정상 면역기능에 필요한 아연, 뼈의 형성과 유지에 필요한 비타민D가 포함된 3중 기능성 제품이다. 캡슐 제형이면서 위생 및 보관상의 장점이 있는 PTP(눌러서 빼는) 방식의 알루미늄 포장이 적용됐다.

일동제약 관계자는 “약국 판매용 하이락토는 한국인 유래 유산균을 사용했다. 4중 코팅기술로 생존율을 높이고 장까지 온전하게 도달할 수 있도록 했다”고 전했다.