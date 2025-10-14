회사측 “위생·편의성 동시에 강화”

청호나이스가 위생성과 편의성을 강화한 ‘트윈 노즐비데 B400’(사진)을 새롭게 선보였다.

‘트윈 노즐비데 B400’은 생활방수 IPX5 등급을 적용해 물청소에도 걱정이 없으며, 비데노즐과 세정노즐을 분리한 트윈노즐 구조로 위생성을 강화했다. 특히 항균력을 가진 스테인리스노즐을 탑재해 오염 침투를 막고, 자동 세척기능이 작동해 언제나 깨끗하게 사용할 수 있게 한다고 회사 측은 설명했다.

또 연속온수, 난방변좌, 온풍건조를 갖춘 ‘3온(溫) 기능’으로 사계절 내내 쾌적한 사용이 가능하다고도 했다. 강력한 건조와 함께 원적외선을 동시에 제공해 혈액순환과 피부관리에도 도움을 준다고.

사용편의성도 크게 높여 스마트한 터치형 조작부는 가독성을 높인 사용환경을 적용해 직관적으로 조작할 수 있게 했다. 방수설계로 물기로부터 안전하다. 시트와 커버가 부드럽게 닫히는 소프트 개폐를 갖춰 어린이나 노약자도 안심하고 사용할 수 있다고 덧붙였다.

이밖에 ▷강력한 분사로 깔끔하게 세정하는 일반세정 ▷부드러운 여성전용 비데세정 ▷공기를 혼입해 부드럽고 강력한 세정을 제공하는 공기방울세정까지 다양한 세정기능을 갖췄다. 얇고 모던한 디자인을 적용해 욕실인테리어와 자연스럽게 조화를 이룬다고 회사 측은 설명했다.