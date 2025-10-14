안전관리 법규준수 역량 인정…수출입 경쟁력 강화

종합물류 기업 한솔로지스틱스(대표 고정한)가 관세청의 수출입안전관리우수업체(AEO) 공인 갱신심사에서 ‘A등급’ 재인증을 받았다.

AEO 인증은 무역안전 확보를 위해 국제적으로 시행되는 제도로, 우리나라는 2009년부터 도입해 운영하고 있다. 관세법령에서 정한 보안표준에 따라 ▷법규 준수 ▷내부통제 시스템 ▷재무 건전성 ▷안전관리 등 60~80개 항목을 심사해 우수업체를 공인한다.

AEO 인증기업은 신속통관, 세관검사 면제 등 통관절차상 여러 혜택을 통해 글로벌 거래처 확보와 대외경쟁력을 높일 수 있다.

한솔로지스틱스는 2012년 화물운송주선업자(Freight Forwarder) 부문에서 최초로 AEO 인증을 취득했다. 이후 2015년과 2020년 2차례 갱신을 거쳐 올해 세번째 갱신에 성공했다. 2030년까지 AEO A등급 자격이 유지된다.

회사 관계자는 14일 “AEO 인증은 물류기업의 안전관리와 법규준수 역량을 객관적으로 입증하는 제도”라며 “이번 재인증으로 물류서비스의 안정성 강화와 신규 수주 확대에도 기여할 것으로 기대된다”고 했다.

한솔로지스틱스는 중국을 비롯해 동남아, 동유럽, 미주 등 글로벌 핵심 거점 7개국에 20여개 물류망을 운영하고 있다. 해상과 항공을 아우르는 연간 300백만t 규모의 수출입 화물을 취급한다.