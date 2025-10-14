아차산 등산로 15곳에 소화기·응급구급함 등 안전시설 새롭게 설치 동 안전협의체‧의용소방대 등 주민 80여 명 대상 산불예방 교육 함께 열어 지역주민과 함께하는 생활안전 실천 문화 확산

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 지난달 25일 아차산 토요한마당과 등산로 일대에서 지역주민 80여 명이 참석한 가운데 등산로 안전시설 설치 및 산불 예방 교육 행사를 실시했다.

이번 행사는 구가 지난해부터 추진 중인 행정안전부 공모 선정 사업(읍면동 스마트 안전서비스 개선사업)의 일환으로, 재난 대응의 최일선인 동(洞) 단위의 대응 역량을 높이기 위한 것이다. 올해는 구의2동과 광장동이 사업에 참여해 안전협의체 중심의 생활안전 점검과 예방활동을 이어가고 있다.

구는 산불 등 응급 상황에 신속히 대처할 수 있도록 아차산 등산로 주요 구간을 선정해 보이는 소화기 15대, 응급구급함 3개, 산불진화장비함 1개를 새롭게 설치해 누구나 사용할 수 있도록 했다. 설치 지점은 아차산 동행숲길 입구, 관광정보 게시판 옆, 숲속놀이터 등 시인성이 높고 시민 이용이 많은 구간이다.

응급구급함에는 기본 구급용품과 응급 대처요령을 함께 비치했다. 산불진화장비함에는 등짐펌프 등 현장 대응 장비를 구비해 산불 발생 시 신속한 초동 진화가 가능하며, 이번 시설 확충으로 주민 자율 대응의 기반이 한층 강화될 것으로 기대된다.

이날 함께 진행한 산불예방 교육에는 한국산불방지기술협회 전문 강사가 참여해 산불의 주요 원인과 예방 행동요령, 화재 발생 시 초기 대응법을 상세히 안내했다. 이어 광진소방서 소속 소방관이 소화기 사용법과 화재 진압 요령을 시연했으며, 주민들이 실제 장비를 다뤄보는 체험도 마련됐다.

현장에는 구의2동‧광장동 안전협의체, 의용소방대, 지역자율방재단 등 다양한 안전단체가 참석해 민·관이 협력하는 산불 대응체계를 함께 점검했다. 구는 각 동을 중심으로 정기적인 재난 대비 교육과 예찰 활동을 이어갈 계획이다.

김경호 광진구청장은 “가을철 건조기를 앞두고 주민들과 함께 산불 예방의 중요성을 되새기고 현장 대응력을 높일 수 있는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 주민이 체감할 수 있는 생활 속 안전시설의 기반을 확대해 누구나 안심하고 생활할 수 있는 광진을 만들어가겠다”고 말했다.