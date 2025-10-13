[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 부산시는 10일 65세 이상, 면역저하자 등 코로나19 위험군을 대상으로 오는 15일부터 2026년 4월 30일까지 2025-2026 절기 코로나19 무료 예방접종을 실시한다고 밝혔다.

이번 접종은 코로나19 고위험군의 중증화와 사망 예방을 위해 65세 이상 어르신, 생후 6개월 이상 면역저하자 및 감염취약시설 입원·입소자를 대상으로 신규 백신(LP.8.1) 접종을 시행한다.

접종 대상 접종 일정은 ▷75세 이상 (1950.12.31. 이전 출생)은 15일부터 2026년 4월 30일 ▷70∼74세 (1951.1.1.∼195.12.31.출생)은 오는 20일부터 2026년 4월 30일 ▷65∼69세(1956.1.1.∼1960.12.31. 출생)은 22일부터 2026년 4월 30일까지이다. 면역저하자 및 감염취약시설 입원·입소자는 오는 15일부터 2026년 4월 30일까지이다.

부산의 지난 2024-2025 절기 어르신 코로나19 예방접종률은 전국 평균보다 낮아 8개 특·광역시 중 6위에 머물렀다. 예방접종률이 낮아지면 지역내 감염 확산 위험이 크게 높아질 수 있는 만큼 고위험군 미접종자는 가급적 서둘러 접종을 완료해야 한다.

이번 접종에는 신규 백신(LP.8.1) 38만 회분이 활용되며, 이전 절기와 같이 1회 접종으로 완료된다. 다만 12세 미만 면역저하자 등 고위험군의 경우 이전 접종력에 따라 1회 또는 2회 접종이 필요하므로 의료진과 상담 후 접종받아야 한다.

아울러, 65세 이상 어르신은 인플루엔자와 코로나19 예방접종 대상에 모두 해당해 동시 접종을 받는 것이 권고된다. 접종 기관에 여러 번 방문할 필요 없이 한 번에 동시 접종 받을 수 있다. 접종 기관을 방문할 때는 접종 대상자 확인을 위해 신분증(주민등록등본, 국민건강보험증 등)을 지참해야 한다.