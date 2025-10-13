美中 ‘경주 봉합’ 기대감…트럼프 방한일정 변수 美中 격화일로 치닫던 무역갈등 ‘숨고르기’ 형국 조현 “시진핑 방한 기회 살려 정상 간 교류 복원” 北 화성-20형 공개…김정은·트럼프 만남 힘들 듯

[헤럴드경제=신대원·서영상·문혜현 기자] 미국과 중국 간 무역갈등이 다시 격화되고 있는 가운데 보름여 앞으로 다가온 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 미중 갈등 봉합의 무대가 될 지 기대를 모은다.

미국이 중국의 희토류 수출 통제 강화에 100% 추가 관세를 예고하면서 격화일로로 치닫던 미중 무역갈등은 일단 숨고르기에 들어간 형국이다.

도널드 트럼프 미 대통령은 12일(현지시간) 미중 무역갈등을 둘러싼 우려가 커지자 중국을 해치려는 것이 아니라 도우려는 것이라며 유화 제스처를 취했고, 중국 상무부도 같은 날 두려워하지 않지만 싸움을 바라지도 않는다며 여지를 남겼다.

이에 따라 앞으로 보름여 동안 미중 간 물밑 조율이 이뤄진다면 APEC 정상회의 계기에 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 만나 빅딜을 주고받는 시나리오도 가능할 것으로 보인다.

미국이 중국에 100% 추가 관세를 예고한 시점이 내달 1일로 APEC 정상회의 기간과 맞물린다는 점도 공교로운 대목이다.

변수는 아직도 유동적인 트럼프 대통령의 방한 기간이다.

트럼프 대통령의 방한 일정에 따라 미중 정상회담은 물론 한미와 한중 정상회담 일정도 영향을 받을 가능성이 큰 형편이다.

현재로선 트럼프 대통령은 27~29일 일본을 방문한 뒤 29일 하루 또는 1박2일 일정으로 한국을 찾는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

29일 시작하는 APEC CEO 서밋만 참석하고, 31일부터 이틀간 진행되는 정상회의는 불참할 수도 있는 셈이다.

이런 가운데 경주에서 미중 무역갈등이 극적으로 타결된다면 자칫 흥행이 우려되던 상황에서 국제사회의 이목을 집중시키는 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대된다.

한국은 APEC 정상회의의 성공적 개최를 위해 막바지 점검에 박차를 가하고 있다.

이재명 대통령은 13일 긴 연휴를 마치고 복귀해 대통령 주재 수석 보좌관회의를 열고 민생현안과 함께 APEC 정상회의 준비에 매진한다는 계획이다.

통상 월요일에는 강훈식 비서실장 주재 수석보좌관 회의가 열렸지만 연휴인 지난주를 건너뛰고 오랜만에 열리는 회의인 만큼 대통령이 직접 주재하게 됐다.

대통령실 관계자는 “한미·한중 정상회담을 양국과 계속해 조율 중”이라며 “트럼프 대통령의 한국 방문일정이 정해지지 않아 확정을 하지 못하고 있다”고 전했다.

정부는 APEC 정상회의를 발판으로 미국, 중국 등과 관계를 한층 강화하고 경제, 외교, 안보 등 측면에서 실질적인 성과를 창출한다는 구상이다.

이날 국회 국정감사에 출석한 조현 외교부 장관은 먼저 한미관계와 관련 “지난 8월 정상 간 합의사항을 신속하고 충실하게 이행하기 위해 각 급, 각 분야별로 후속협의에 매진하고 있다”고 밝혔다.

이어 “2주 뒤 APEC 정상회의 계기에 트럼프 대통령이 방한하게 되면 우리 신정부 출범 후 5개월 만에 한미 정상이 상호 방문을 완성하게 된다”면서 “그간의 진전사항을 점검하고 향후 협력을 한층 더 격상하는 방안에 대해 협의하고자 한다”고 말했다.

지난 8월 말 첫 한미 정상회담 이후 후속협의가 교착 상태에 빠진 가운데 APEC 정상회의 계기 양자 회담으로 분위기를 반전시키겠다는 전략이다.

사실상 방한이 확정된 시 주석과는 정상 간 교류를 최우선 목표로 했다.

조 장관은 “APEC 정상회의를 계기로 시 주석이 방한하는 만큼 기회를 잘 살려 한중 정상 간 교류를 복원하고, 국민이 체감할 수 있는 대중국 실용외교의 실질 성과를 거양하기 위한 기반을 조성하겠다”고 말했다.

총리 교체를 앞둔 일본과 관계를 두고선 “APEC 정상회의 등 계기를 포함해 활발한 정상급 및 고위급 교류를 적극 추진하는 한편 한일 간 전략적 소통 및 분야별 협력을 강화하겠다”고 밝혔다.

한편 APEC 정상회의를 계기로 관심을 모은 김정은 북한 국무위원장과 트럼프 대통령 간 깜짝 회동 등 북미 정상이 만나는 ‘빅 이벤트’ 성사는 어려워 보인다.

김 위원장은 10일 평양 김일성광장에서 빗속에 진행된 노동당 창건 80주년 대규모 열병식에서 한국이나 미국을 직접 언급하진 않았지만 부정의와 패권을 반대할 것이라면서 정의와 평화를 수호하기 위한 진보적 인류의 공동투쟁에서 책임을 다하겠다며 중국과 러시아 등과 함께 미국에 대척지점에 설 것임을 공언했다.

특히 미 본토 타격이 가능한 다탄두 대륙간탄도미사일(ICBM)로 추정되는 ‘최강 핵전략무기’라고 주장하는 신형 고체연료 기반의 ‘화성-20형’을 처음 공개했는데, 내년 제9차 당대회에 앞서 시험발사에 나설 것이란 관측을 낳고 있다.

북한이 신형 ICBM 시험발사라는 메가톤급 도발을 감행한다면 북미대화는 더욱 요원해질 수밖에 없다.