[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 지난 10일 시청 영상회의실에서 2025년 지역축제 공동 추진 사전보고회를 열었다.

이번 보고회는 축제별 행사계획을 공유하고 의견을 수렴해 각 축제추진위원회와 관련 부서의 유기적인 협조체계를 구축, 원활한 축제 진행을 꾀하기 위해 마련됐다.

이날 최기문 시장과 김종욱 시의회 부의장을 비롯해 각 축제추진위원장 및 위원, 관계부서 공무원 등 40여명이 참석했다.

올해는 오는 17일부터 19일까지 3일간 강변공원에서 ▲제23회 한약축제 ▲제51회 문화예술제 ▲제13회 와인페스타 with 별빛한우 명품구이축제 등 영천시 주요 축제를 공동 개최한다.

영천예술상 시상식과 추억사랑희망 콘서트 등 공연은 시민회관에서 수석전·민화전 등 전시회는 예술창작스튜디오에서 열린다.

축제 첫날인 17일 읍면동 민속경기를 시작으로 18일에는 공동 개막식과 축하공연, 19일에는 제29회 왕평가요제가 이어지며 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 준비돼 있다.

태교음악회·전국 품바 페스티벌·읍면동 장기자랑 등 문화예술제, 한약재와 한방제품, 특산품을 전시·판매하고 한방민속촌 등 한약축제, 와인잔 꾸미기·나만의 와인만들기 등 와인페스타, 영천별빛한우를 저렴한 가격에 맛볼 수 있는 명품구이축제는 풍성한 볼거리와 먹거리를 선사한다.

영천시는 이번 축제에 대비해 교통·주차장·편의시설·안전대책 등 세부사항을 면밀히 점검하고 시민과 방문객 모두가 안심하고 즐길 수 있는 안전하고 쾌적한 축제장을 조성할 계획이다.

최기문 영천시장은 “올해는 영천의 대표 축제들이 함께 열리는 만큼 안전관리에도 각별히 유의해 달라”며 “방문객들의 오감만족과 시민 행복이 함께하는 축제가 되도록 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.