[헤럴드경제=문영규 기자] 서울의 한 호텔에 투숙한 남성이 “가족과 일이 생길 것 같다”며 신고해 경찰이 출동했으나 되려 마약을 투여한 것으로 밝혀져 체포된 사건이 공개됐다.

지난 10일 유튜브 채널 ‘대한민국 경찰청’에 올라온 ‘경찰 부른 호텔 투숙객의 소지품에서 이게?’란 제목의 영상을 보면 지난달 1일 서울 송파구의 한 호텔에 남성 A씨가 체크인을 하는 모습이 담겼다.

그런데 A씨는 입실한 후 “가족하고 일이 생길 것 같다”며 경찰에 신고한 뒤 연락이 두절됐고 신고를 받은 경찰이 입실 30분 만에 현장에 출동했다.

경찰은 위험 상황 발생에 대비해 수색에 나섰고 신고자를 찾는데 성공했다.

경찰을 만난 A씨는 계속 횡설수설하며 이상한 행동을 했고, 경찰은 A씨의 소지품 중 주머니칼과 같은 위험한 물건을 발견해 보호조치 하기로 결정했다.

경찰과 함께 지구대로 이동한 A씨는 몸을 제대로 가누지 못해 경찰의 부축을 받아야 했다.

지구대에 도착한 경찰은 보호조치를 하던 중 A씨의 담뱃갑에서 호일에 싸인 뭔가를 발견했고 마약범죄수사팀 형사들이 출동해 확인한 결과 필로폰과 대마초인 것으로 밝혀졌다.

경찰 조사에 따르면 A씨는 호텔에 입실해 마약을 했고 환각 상태에서 112 신고를 한 것이었다.

마약류관리에관한법률 위반으로 처벌받은 바 있었던 A씨는 5개월도 되지 않아 다시 마약을 하게 됐고, 본의 아니게 경찰에 자진신고하게 된 A씨는 결국 구속됐다.

영상을 본 누리꾼들은 “자수는 내가 사는 방법”, “자기무덤을 자기가 스스로 판 형국”, “마약은 중독성이 강해 두 번 이상 한 사람은 많아도 한 번만 한 사람은 없다고 한다” 등의 댓글을 올렸다.