천년건강 풍기인삼, 황금빛 가을과 함께 영주서 힐링하세요

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 가을 관광객 맞이에 분주하다.

천년건강의 상징 ‘풍기인삼’을 주제로 한 ‘2025 경북영주 풍기인삼축제’와 지역의 풍성한 먹거리를 한자리에 모은 ‘2025 영주장날 농특산물대축제’가 오는 18일부터 26일까지 9일간 영주시 풍기읍 남원천 일원과 인삼문화팝업공원에서 동시에 열린다.

올해 축제는 같은 기간, 같은 장소에서 개최돼 풍기인삼의 우수성과 영주지역 농특산물을 함께 즐길 수 있도록 기획됐다.

두 축제의 연계 개최로 볼거리와 즐길 거리가 배가되고, 방문객들에게는 한층 풍성한 체험의 장이 될 것으로 기대된다.

‘천년건강 풍기인삼, 풍기에서 심봤다!’를 주제로 한 풍기인삼축제는 개삼터 고유제를 시작으로 주세붕군수 행차 재현, 우량인삼 선발대회, 인삼대제 등 전통의례와 행사가 이어진다.

주 무대에서는 가수 안성훈, 박구윤, 윤태화 등이 출연하는 개막 축하공연이 열려 흥겨운 축제 분위기를 더할 예정이다.

축제 기간에는 인삼병주 만들기, 인삼깎기 경연대회, 황금인삼을 찾아라, 인삼 인절미 떡메치기, 인삼요리 만들기 등 남녀노소가 참여할 수 있는 다양한 체험행사가 준비돼 있다.

또한 덴동어미 화전놀이, 환경노래자랑대회, 전국 파워풀 댄스페스티벌, 소백산 영주풍기인삼가요제, 읍면동 풍물경연대회 등 지역 예술인과 시민이 함께하는 무대도 마련돼 축제의 열기를 더한다.

특히 10월 20일 KBS ‘6시 내고향’ 생방송, 21일 ‘KBS 전국노래자랑’ 녹화가 진행돼 전국 시청자들에게 축제 현장이 생생하게 소개될 예정이다.

이 밖에도 영주시 전역에서는 전국 족구·축구대회, 인삼배 테니스대회, 마당놀이 ‘죽계선비뎐’ 등 다양한 연계행사가 열려 도심 전체가 축제 분위기에 물든다.

같은 기간 열리는 영주장날 농특산물대축제는 인삼문화팝업공원과 부석사 잔디광장에서 펼쳐진다. 행사장에는 농특산물 홍보관과 팜팜 판매장이 마련돼 영주의 우수 농특산물이 전시·판매되며, 텃밭 대방출, 타임세일, 깜짝딜 이벤트 등 특별행사도 진행된다. 대형 전광판을 통해 농특산물 홍보영상이 상영되는 등 현장감을 높이는 다양한 프로그램도 준비됐다.

부석사 잔디광장에서는 영주사과 홍보관을 운영하며, 관광객들에게 영주사와의 맛과 품질을 알리고 현장 판매도 진행한다.

유정근 영주시장 권한대행은 “올해는 두 축제를 연계해 풍기인삼뿐 아니라 영주의 다양한 농특산물을 함께 알릴 수 있는 절호의 기회”라며 “인삼 향기 가득한 축제장에서 건강과 즐거움을 모두 느끼길 바란다”고 말했다.

가을의 정취와 인삼 향이 어우러지는 ‘2025 경북영주 풍기인삼축제’, 그리고 영주의 맛과 멋을 담은 ‘영주장날 농특산물대축제’는 올가을 가족·연인과 함께하기 좋은 건강한 축제의 장이 될 전망이다.