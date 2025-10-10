수도권 부동산 시장에 ‘GTX 효과’가 확산되고 있다. GTX-B 노선이 본궤도에 오르며 관심이 커지는 가운데, 실제 개통으로 가치를 증명한 GTX-A 노선 수혜 단지들이 다시금 주목받고 있는 것이다.

GTX-B 노선은 인천 송도에서 남양주 마석을 잇는 80㎞ 구간으로, 수도권 동서축을 연결하는 핵심 교통망으로 꼽힌다. 이번 PF 약정 체결로 지연됐던 사업이 속도를 내면서, 인근 지역 부동산 시장에는 기대감이 고스란히 반영되고 있다.

이 같은 분위기는 자연스럽게 이미 개통된 GTX-A 노선으로도 이어지고 있다. 지난해 동탄역~수서역 구간과 운정중앙역~서울역 구간이 우선 개통된 GTX-A는 실생활 속에서 ‘광역 교통 혁명’을 입증하며 가치를 선점했다.

실제로, GTX-A노선 수혜 단지들은 분양가 대비 높은 프리미엄을 형성하기도 했다. GTX-A 운정중앙역 생활권에서 2017년 11월 분양한 ‘운정신도시 아이파크’ 전용 84㎡는 분양 당시 가격이 3억8,700만원(최고가)이었으나, 준공 이후인 2020년 11월에는 8억4,500만원에 거래돼 5억원 이상의 시세 상승을 보였다.

GTX-A 동탄역 생활권에서 2017년 12월 분양한 ‘동탄역 롯데캐슬’ 역시 마찬가지다. 전용 84㎡ 최고 분양가가 4억8,200만원이었던 데 반해 준공 이후인 2022년 3월에는 14억원에 거래되며, 9억원 이상의 상승 폭을 기록했다.

전문가들은 “GTX의 개통까지 상당한 시간이 소요되는 만큼 이미 개통된 A노선의 확실한 가치가 시장에서 부각되고 있다”면서, “서울 접근 시간을 획기적으로 줄여준 A라인 수혜 단지들이 교통·생활 편의성을 실질적으로 입증하면서 시장에서 다시 주목받고 있다”고 분석했다.

이에 올 하반기 GTX 생활권에서 새롭게 공급되는 단지들이 시장의 주목을 받고 있다. 그 대표적인 사례가 바로 HDC현대산업개발이 경기도 파주시 파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2블록에 선보이는 ‘운정 아이파크 시티’다.

이 단지는 GTX-A 운정중앙역 생활권에 위치해 서울 접근성이 탁월하다. GTX-A 노선을 이용하면 서울역과 삼성역(예정)을 20분대에 이동할 수 있으며, 자유로, 수도권제2순환고속도로·평택파주고속도로(예정) 등 주요 도로망도 가까워 수도권 전 지역으로의 이동이 수월하다.

반경 3km 이내에 파주출판도시, 문발일반산업단지, 신촌일반산업단지 등이 위치하고 있어 직주근접성이 뛰어나며, 운정 생활권을 공유하고 있어 생활 인프라가 풍부하다는 점도 장점이다. 이마트, 홈플러스, 롯데프리미엄아울렛, 롯데시네마, 스타필드빌리지(예정) 등 대형 쇼핑·문화시설을 편리하게 누릴 수 있다. 심학산과 초롱꽃공원 등 녹지 공간이 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있으며, 일부 세대에서는 한강 조망도 가능하다.

풍부한 개발호재로 미래가치도 높다. 우선, 단지가 들어서는 파주메디컬클러스터는 44만9,338㎡ 규모에 종합병원과 혁신의료·바이오융복합단지(예정)를 조성하는 사업으로, 의료 편의성은 물론 고용 창출과 상권 활성화 효과가 기대된다. 파주시는 오는 11월 대학병원급 ‘운정종합병원(가칭)’ 유치를 추진 중이며, 클러스터 전반을 기초연구부터 임상·사업화까지 이어지는 원스톱 의료·산업 생태계로 육성해 나간다는 계획이다. 이를 위해 2022년 미국 마이애미 의과대학과 업무협약을 체결하였으며, 국내외 의과대학 및 연구기관과 협력에도 박차를 가하고 있다.

인근에는 운정 테크노밸리 조성도 추진되고 있다. 약 47만㎡ 부지에 첨단·지식기반 산업단지를 계획 중으로, 관련 협의와 용역이 진행되고 있다. 또한, 교하동 일원은 경제자유구역 지정이 추진돼 바이오·디스플레이·미디어콘텐츠 산업 거점으로 육성될 예정이다. 외국 교육기관 설립이 가능하고 복합개발이 허용돼 정주 여건 개선 효과가 크며, 파주시는 2027년까지 지정을 신청할 방침이다.

‘운정 아이파크 시티’는 차별화된 설계도 눈에 띈다. HDC현대산업개발은 수영장, 사우나, 실내 체육관 등 대단지에 걸맞은 다양한 커뮤니티 시설을 조성할 계획이며, 컨시어지, 비대면 진료 서비스 등 차별화된 주거 서비스를 도입해 차원이 다른 품격 높은 일상을 입주민들에게 선사한다는 계획이다.

뿐만 아니라 축구장 약 9배 규모인 6만4,000여㎡ 단지 내 조경 공간에 시그니처필드·어반클러스터·라이프가든 등 다양한 테마 정원을 꾸며 단지 전체를 하나의 거대한 공원으로 구현할 예정이다.

분양 관계자는 “GTX-A 개통으로 운정과 서울을 20분대로 연결하는 교통 혁신이 이미 현실화됐다”며, “운정 아이파크 시티는 GTX-A 운정중앙역 생활권이라는 핵심 입지에 더해, 우수한 상품성과 풍부한 개발호재까지 품고 있는 프리미엄이 확실한 단지로 이미 많은 수요자들의 관심을 받고 있다”고 말했다.

한편, ‘운정 아이파크 시티’는 지하 2층~지상 최고 29층, 25개 동, 전용 63~197㎡, 총 3,250가구 규모로 조성된다.

견본주택은 경기도 파주시 와동동 일원에 마련될 예정이며, 10월 오픈 예정이다.