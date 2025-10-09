“청정 울릉도, 신뢰 회복의 신호탄” “상처는 있었지만, 배웠다”… 상인들의 다짐

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 거센 바람이 동해를 뒤흔들던 추석 연휴 초반, 울릉도 여객선 터미널은 이른 아침부터 북새통이었다.

파도에 흔들리며 들어오는 여객선마다 관광객들이 연신 사진을 찍고, 항구에는 “어서 오세요”라는 상인들의 인사말이 울려 퍼졌다.

거센 풍랑에도 불구하고 3일부터 8일까지 이어진 황금연휴 기간, 울릉도를 찾은 방문객은 총 1만3,085명에 달했다. 귀성객과 관광객이 몰리며 섬 전체가 모처럼 활기를 되찾았다.

연휴 초반부터 울릉도행 여객선은 조기 매진됐다. 강릉·묵호항 등 수도권 항로를 이용한 관광객은 4,514명, 포항 항로를 이용한 귀성객과 관광객은 8,571명으로 집계됐다.

일부 항로는 풍랑주의보로 운항이 중단됐지만, 뱃길이 열리자마자 매표 창구마다 긴 줄이 이어졌다.

도동항 인근에서 식당을 운영하는 박모(52)씨는 “비계삼겹살 논란 이후 손님이 반으로 줄어 속상했는데, 이번엔 예전 명절 분위기 그대로였다”며 “이제는 군청과 상인들이 함께 ‘친절 캠페인’을 하면서 분위기가 완전히 달라졌다”고 말했다.

울릉도를 찾은 관광객들은 “예상보다 훨씬 좋았다”고 입을 모았다.

서울에서 가족과 함께 방문한 유모(61)씨는 “가격도 합리적이고, 주민들이 인사를 건네며 반겨줘서 놀랐다”며 “뉴스에서 봤던 부정적인 이미지와는 전혀 달랐다”고 말했다.

연휴 기간 도동·저동·사동항 일대 식당가와 숙박시설은 연일 만석이었다.

지역 상인들도 자율 가격 점검과 친절 교육을 꾸준히 이어오며 달라진 모습을 보였다.

한 상인은 “한번의 논란이 큰 교훈이 됐다”며 “이제는 손님이 만족하고 다시 찾는 울릉도를 만들겠다”고 말했다.

연휴 마지막 날, 남한권 울릉군수는 여객터미널을 직접 찾아 관광객들을 배웅하며 일일이 악수를 나눴다.“불편한 점은 없으셨습니까?”라는 군수의 질문에 관광객들은 “잘 쉬다 간다”며 웃음으로 답했다.

남 군수는 “이번 추석은 울릉도가 다시 일어서는 계기였다”며 “군민과 함께 더 나은 서비스와 환경을 만들어 ‘다시 찾고 싶은 섬’으로 만들겠다”고 밝혔다.

6~7일 풍랑주의보로 일부 항로가 중단됐지만, 포항항으로의 대형 여객선은 정상 운항을 이어가며 이틀간 2,200여 명의 관광객을 실어 날랐다.

군청 관계자 역시 “부정적 보도를 계기로 서비스 정신이 크게 달라졌다”며 “이제는 ‘불친절의 섬’이 아닌 ‘친절한 섬 울릉도’로 불리길 바란다”고 말했다.

연휴 마지막 날, 뱃길이 다시 열린 포항행 여객선 선착장. 여행객들이 기념사진을 찍으며 “내년에 또 오자”고 말한다. 바람은 여전히 거셌지만, 섬에는 오랜만에 따뜻한 온기가 감돌았다.

거센 바람과 논란의 여파를 딛고 울릉도는 다시 관광의 섬으로 도약하고 있다.

‘비계 삼겹살’로 고개 숙였던 섬은 이제 ‘친절한 울릉도’라는 새 이름으로 전국 관광객의 발길을 붙잡고 있다.

이번 추석 연휴, 울릉도를 찾은 1만여 명의 사람들은 한결같이 말했다.

“울릉도, 다시 오고 싶은 섬이네요.”