[헤럴드경제=장연주 기자] 1000원짜리 다이소 컵을 생일선물로 준 친구때문에 기분이 상했다는 사연이 전해졌다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘생일 선물로 다이소 1000원 컵 받아서 좀 정 떨어졌다’라는 제목의 게시글이 올라왔다.

작성자 A씨는 최근 퇴사 후 쉬고 있는 친구에게 “이번 내 생일에는 선물을 안 챙겨줘도 괜찮다”고 했다. 그러자 친구는 “그냥 넘기는 건 아닌 것 같다”면서 선물을 준비하겠다고 했다.

A씨는 생일 당일, 친구로부터 ‘선물 사놨으니 집으로 오라’는 연락을 받고 친구 집으로 향했다.

그런데 그날 친구는 다이소에서 구입한 1000원짜리 컵을 선물로 건넸다고 한다. 심지어 컵에는 1000원 가격 스티커가 그대로 붙어 있었다.

A씨는 “내가 먼저 생일 선물 안줘도 된다고 말하긴 했는데, 선물은 줘야 한다면서 집까지 오게 만들어서 준다는 게 1000원짜리 컵이었다”고 토로했다.

그는 이어 “1000원 스티커가 부착된 컵 하나 달랑 들고 집 가는데 진심으로 친구에 대한 정이 조금 떨어졌다”며 “챙겨준 건 고마운데 차라리 안 챙겨줬으면 아무 생각이 안들었을 것 같다”고 덧붙였다.

A씨는 “3일이 지났는데도 떨어진 정이 돌아오지 않는다”며 “최소한 1000원 가격 스티커를 떼서 줬으면 가격이라도 모른 채로 받았을 텐데”라고 털어놨다.

이 같은 사연에 누리꾼들은 “이건 일부러 인연을 끊겠다는 의도 아닌가”, “저걸 주겠다고 집까지 오라고 한 건, 너무 아니다”, “둘의 인연은 여기까지라고 생각해야” 등 황당하다는 반응을 보였다.