추석 연휴 기간 주민 편의를 위한 무료개방 주차장 운영 실태 점검... 응급의료 최전선 관내 병원 및 약국의 비상 진료 체계 확인... 쾌적한 거리 및 안전한 보행 환경 조성을 위한 도보 순찰... 연휴 기간 구청 및 보건소 각 상황실 근무 직원 격려

[헤럴드경제=박종일 선임기자]민족 최대 명절인 추석 당일에도 이승로 성북구청장은 새벽부터 현장을 발로 뛰며 주민 안전과 편의를 챙겼다.

긴 연휴 동안 공백 없는 ‘성북형 연휴 비상 체계’가 가동되는지 직접 확인한 것이다.

교통 편의 살핀 무료개방 주차장

이 구청장은 먼저 월곡중학교를 찾아 추석 연휴 기간 무료로 개방되는 주차장 운영 상황을 점검했다. 성북구는 이번 명절에 총 38개 학교·종교시설과 협력해 ‘추석 무료개방 주차장’을 운영 중이다. 이 구청장은 “해마다 반복되던 주차난이 지역사회 협조 덕에 상당 부분 해소됐다”며 감사 인사를 전했다.

응급의료 현장 방문·직원 격려

이어 성북구 보건소 응급진료상황실을 찾아 근무자들을 격려하고, 성북우리아이들병원과 인근 약국을 차례로 방문해 연휴 비상 진료 체계를 확인했다. 그는 병원 관계자들에게 “추석 연휴 동안에도 24시간 응급의료체계가 안정적으로 유지돼야 한다”고 당부했다. 보건소는 별도 비상진료반을 편성해 내방 환자 일차 진료에 나서고 있다.

청소·안전 점검 도보 순찰

이 구청장은 성신여대 앞 하나로거리를 걸으며 연휴 기간 청소 상태와 보행 환경을 꼼꼼히 살폈다. 그는 “명절에도 깨끗한 거리와 안전한 보행 환경을 유지해야 한다”며 현장 근무자들에게 협조를 거듭 요청했다.

구청 상황실 직원 격려

마지막으로 성북구청 종합상황실을 찾아 근무자들에게 간식을 전달하며 “연휴도 반납하고 자리를 지키는 여러분 덕분에 주민들이 안심하고 명절을 보낼 수 있다”며 끝까지 긴장의 끈을 놓지 말 것을 당부했다.

성북구는 앞서 ‘2025년 추석 종합대책’을 수립하고 교통·의료·청소·안전 등 전 분야에서 9일간 비상근무 체계를 운영 중이다. 연휴 기간 문을 여는 병·의원 및 약국 정보는 성북구청 누리집과 서울시 누리집, 응급의료정보 앱을 통해 확인할 수 있다.