고등부 전 종목 석권… 국제대회 국가대표 기대감 상승 개인·단체 모두 대상… 영주에서 세계로 나아갈 발판 마련

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시에 있는 경북항공고등학교가 전국항공정비기능대회에서 고등부 전종목을 석권하며 정상에 우뚝섰다.

지난달 30일부터 2일까지 열린 제9회 전국항공정비기능대회에서 경북항공고등학교는 고등부 전 종목을 휩쓸며 명실상부한 항공정비 교육의 선두주자로서 입지를 다시 한번 확인했다.

이번 대회는 경상북도와 영주시가 공동 주최하고, 경북테크노파크와 경북항공고가 주관했다. 고용노동부, 대한민국 공군·육군, 한국산업인력공단, 티웨이항공 등도 후원하며 전국 최고 수준의 항공정비 기능 경연장으로 자리매김했다.

경북항공고 학생들은 △항공기 비행 전 점검 △부품 장탈 및 착탈 △전기 배선 △에일러론 리깅(Aileron Rigging) △시트 메탈(Sheet Metal) 등 5개 종목으로 구성된 고등부 ‘프리미엄 섹션’에 출전해 모든 종목에서 최고 성적을 거두는 쾌거를 이뤘다.

개인 부문에서는 이신 학생이 대상을, 장은석 학생이 금상을 수상하며 고른 성과를 보였다. 단체 부문 역시 경북항공고가 대상을 차지하며, 개인과 단체 모두에서 최정상을 기록했다. 특히 이번 대회 우수 성적을 거둔 학생들은 2028년 일본 아이치현에서 열리는 국제기능올림픽 국가대표 선발전에 출전할 기회를 얻게 돼 지역사회에서도 기대가 높아지고 있다.

참가한 서다니엘 학생(2학년)은 “준비 과정에서 어려움이 많았지만, 선생님들의 지도와 팀원들의 협력 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다”며 “앞으로도 꾸준히 실력을 키워 항공정비사의 꿈을 꼭 이루고 싶다”고 소감을 밝혔다.

김기환 교장은 “항공정비 인재로 성장할 학생들에게 아낌없는 축하와 격려를 전한다”며 “이번 성과는 학생들이 미래 항공산업을 이끌 자신감과 자부심을 얻는 계기가 될 것”이라고 말했다. 이어 “우리 학교는 앞으로도 학생들이 항공정비사의 꿈을 실현할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 덧붙였다.

경북항공고는 2014년 국토교통부로부터 항공정비사 비행기 과정을 인가받은 이후, 헬리콥터 과정까지 추가해 전국에서 유일하게 비행기와 헬리콥터 항공정비 자격 과정을 모두 갖춘 학교로 자리 잡았다. 또한 2017년 제1회 대회를 시작으로 매년 전국 유일의 항공정비 기능대회를 개최하며 지역 인재 양성의 요람 역할을 이어가고 있다.

이번 제9회 대회에서 전 종목을 석권한 성과는 경북항공고가 단순한 교육기관을 넘어, 항공산업 발전을 선도하는 전문 인재 양성의 산실임을 다시 한번 확인시켜 줬다.