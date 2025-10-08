HD현대마린엔진, 내년 가동률 100% 달성 전망 선박엔진업계, 조선 호황·환경 규제 등 호재 계속

[헤럴드경제=고은결 기자] 국내 선박엔진 3사가 조선업 슈퍼 사이틀과 친환경 규제 강화의 수혜를 입어 평균 가동률이 더 오를 전망이다. 글로벌 선박 발주 증가와 이중연료(DF) 엔진 수요 급증이 맞물리면서 HD현대중공업 엔진기계사업부, HD현대마린엔진, 한화엔진 모두 생산성 확대에 나서고 있다.

8일 증권가에 따르면 HD현대마린엔진은 최근 열린 한 증권사 콥데이(Corporate Day)에서 올해 90%를 넘긴 가동률이 내년에는 100%에 달할 것으로 전망한다고 밝혔다. 올해 상반기 기준 HD현대마린엔진의 가동률은 90.9%까지 올라왔는데, 내년에는 나머지 업체들처럼 100%에 도달할 것으로 분석된다. HD현대중공업 엔진기계사업부는 151.2%, 한화엔진은 104.2%로 이미 상반기 가동률이 100%를 넘긴 상황이다. 기존 업무시간 외에 휴일이나 야간 조업 등으로 실제 근무 시간이 늘어났다는 뜻이다.

엔진 3사는 글로벌 환경 규제가 강화되며 친환경 이중연료(DF) 엔진 수요 급증으로 호황을 맞았다. 국제해사기구(IMO)는 2027년부터 선박 연료의 온실가스 집약도 측정을 의무화하고, 2028년부터 연료 종류·배출량에 따른 탄소세를 부과할 예정이다. DF 엔진은 전통적 디젤엔진보다 평균 제작 기간이 길지만 단가가 높아 업체들의 평균판매단가(ASP)와 마진 개선으로 직결된다.

여기에 올 하반기 주요 고객사의 수주 릴레이는 엔진업체들의 신규 수주로 이어질 전망이다. 상상인증권은 “한화오션의 경우 하반기 양밍향 16K TEU급 시리즈 수주를 포함해 탱커, 컨테이너 신규 수주로 잔고를 활발히 채우고 있으며, 삼성중공업 역시 하반기 액화천연가스(LNG)선 6척 수주를 포함해 연간 수주 목표를 71% 달성하며 순항 중”이라며 “에버그린, 머스크 등 주요 컨테이너 선주의 대규모 발주 협의 현황 역시 여전히 유효하다”고 설명이다.

중장기적으로는 미국 LNG 프로젝트 기반 LNG선 신조 기대 수요가 글로벌 선박 수요를 받쳐줄 것으로 예상된다. 이처럼 글로벌 선박 수주가 활발히 진행되는 한 엔진 수요 및 공급자 우위 시장은 장기화 될 것이란 분석이다.

업계는 수요 급증에 대응하며 설비 투자도 진행 중이다. 한화엔진은 창원 1공장의 메탄올 엔진 조립시설을 확장했고, 올해만 약 930억원을 신증설 및 설비투자에 사용할 계획이다. HD현대마린엔진은 내년 9월까지 시설 보수 등을 통한 생산성 개선에 145억원을 투자한다. 현재 공식적인 증설 계획은 없지만 공장동의 생산 작업장 전환 및 기존 부지 내 신규 건설 등 방안이 가능할 것으로 추정된다.

아울러 업계에선 한미 조선 협력 프로젝트인 마스가(MASGA, 미국 조선업을 다시 위대하게)가 본격화하면 국내 선박엔진 3사가 추가 수혜를 입을 것으로 본다. 특히 중국의 자체 엔진 기술력이 제한적인 상황에서, 국내 3사가 친환경·고출력 엔진 기술 우위를 확보하고 있어 글로벌 발주처의 의존도는 더 높아질 전망이다.