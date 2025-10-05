1~8월 월세 거래 건수 ‘역대 최대’ 임대차 중 월세 비중 62.8%로 최고치

“결혼을 앞두고 신혼집 마련에 대한 고민이 커요. 마음 같아선 집을 매매하고 싶지만 자금이 부족해 몇 년 후로 미뤘어요. 전세는 매물이 부족한 데다 전세 사기로 보증금까지 떼일까 걱정돼 결국 월세로 집을 구하기로 했어요.” (30대 예비 신부 A씨)

[헤럴드경제=박로명 기자] 올해 전국 주택 월세 거래량이 사상 처음으로 130만건을 넘어선 것으로 나타났다. 임대차 계약 열 건 중 여섯 건은 전세가 아닌 월세로 계약을 맺었다. 전문가들은 임대차 시장에서 전세 대신 월세 거래가 많아지는 ‘전세의 월세화’ 현상이 가속화될 것으로 전망한다.

5일 대법원 등기정보광장에 따르면 올해 1~9월 확정일자를 받은 전국 주택 임대차 계약 가운데 월세를 낀 계약은 135만5425건으로 집계됐다. 전년 동기(106만3469건)와 비교해 27.5%(29만1956건) 증가했다. 같은 기간 전국 월세 거래는 2020년 66만2607건에서 2021년 72만6205건으로 오름세를 이어가다 2022년 107만5078건으로 껑충 뛰었다. 이후 3년간 비슷한 수준을 유지하다 올 들어 급증했다.

전체 임대차 거래에서 월세 낀 계약을 차지하는 비율도 8월 누적으로 62.8%를 기록했다. 2014년 통계 집계 이래 사상 최고치다. 57.7%를 기록한 작년(60.3%)보다 4.1%포인트 올랐다. 2014년에서 2020년까지 월세 거래 비율은 줄곧 40% 전후에 머물다 임대차 2법(계약갱신청구권, 전·월세상한제)이 적용되고 전세 사기가 성행하면서 2022년 51%로 뛰었다. 올해는 처음으로 60%를 넘어섰다

최근 월세 거래 비율이 높아지는 건 주택 공급이 부족한 데다 정부의 부동산 대출 규제 여파로 전세 매물이 급감하고 전셋값이 상승하면서다. 앞선 6·27 규제로 소유권 이전 조건부 전세대출이 차단되고, 이어서 발표된 9·7 부동산 대책에서도 1주택자의 수도권·규제지역 보증기관 전세대출 한도가 최대 3억원에서 2억원으로 1억원가량 일괄 축소됐다.

이는 전세 물건 감소로 이어졌다. 부동산 정보업체 아실에 따르면 2일 기준 서울 전세 매물은 2만4384건으로 전년 동기(2만8293건) 대비 13.8% 줄어든 데 비해 월세는 1만9921건으로 같은 기간 26.7% 증가했다. 세입자 입장에서도 집주인이 전세 보증금을 올릴 경우 반환에 대한 확신이 줄어 월세를 선택할 가능성이 높다.

김효선 NH농협은행 부동산 수석전문위원은 “정부의 부동산 대책을 비롯한 기조 자체가 전세에서 월세로 바뀌고 있는 상황”이라며 “전셋값 상승, 전세 사기 확산, 대출 규제 등 임대차 시장의 구조가 변하면서 월세화 현상이 가속화될 것으로 보인다”고 말했다.

양지영 신한 프리미어 패스파인더 자문위원도 “정부는 전세에서 월세로 전환하거나, 공공 임대 물량을 공급할 테니 ‘전세에 살지 말고 정부의 공공물량을 기다려라’는 의도를 내비치고 있다”며 “이에 따라 장기적으로 전세 물량과 수요가 모두 줄어들면서 월세 비중이 높아질 가능성이 높다”고 분석했다.