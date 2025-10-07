여객·화물 회복세에 통합 시너지…유가·환율 리스크는 부담 노선·슬롯 확대 글로벌 중상위권 정조준…LCC 공세는 변수

[헤럴드경제=김유진 기자] 대한항공·아시아나항공 합병으로 국내 항공업계 지형이 바뀌고 있다. 글로벌 점유율 확대 기대 속에 항공주는 추석 연휴 이후 증시에서 투자자들의 관심을 끌고 있다.

7일 업계에 따르면 대한항공-아시아나 통합사 기준 여객 수송 실적은 글로벌 20위권에 올랐다. 기단 규모는 세계 3위 수준이며, 국내 전체의 70%를 차지한다.

단일 항공사로서 국내 시장을 압도하고 글로벌 무대에서도 중상위권으로 도약하는 셈이다. 여객 매출 의존도가 높은 항공업에서 대한항공은 매출의 20% 이상을 화물에서 벌어들이며 사업 구조 다각화도 이뤄냈다. 인천공항은 국제선 여객 3위, 화물 5위 공항으로 자리 잡으며 허브 경쟁력까지 더해졌다.

통합의 의미는 단순한 ‘몸집 불리기’에 그치지 않는다. 항공업은 규모의 경제 효과가 뚜렷한 산업으로, 노선망과 슬롯 확보, 마일리지 통합, 항공기 운영 효율화 등에서 다양한 시너지가 기대된다. 특히 미주·유럽 장거리 노선에서 대한항공의 경쟁력이 강화되고, 환승 수요 흡수에도 유리한 구조가 만들어진다는 분석이다.

실제 업황도 회복세가 뚜렷하다. 올 상반기 국제선 여객 수요는 팬데믹 이전 수준을 웃돌았다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 전 세계 여객 수송량은 전년 동기 대비 30% 이상 증가했다. 미주·유럽 장거리 노선은 이미 수요 초과 국면에 들어섰고, 아시아 노선 역시 회복세를 이어가며 국적 대형사의 실적을 뒷받침했다. 국내 항공사들이 팬데믹 기간 구조조정을 거친 뒤 공급 능력을 빠르게 복구한 것도 경쟁력 회복에 기여하고 있다.

화물 부문도 업황을 지탱하는 축으로 꼽힌다. 팬데믹 특수의 정점은 지났지만, 글로벌 전자상거래 확대와 공급망 다변화 추세 속에서 안정적 흐름을 보이고 있다. 트럼프 행정부 시기 고율 관세와 홍콩발 소액면세 폐지 등 정책 변화로 전자상거래 물동량 증가세는 둔화했지만, 항공 화물 운임은 과거보다 여전히 높은 수준을 유지했다. 해상운임이 하락하면서 일부 수요는 조정됐지만 주요 항로의 물동량은 오히려 늘어났다는 게 업계 분석이다.

향후 신기재 도입도 변수다. 대한항공은 아시아나 계약분에 더해 한미 정상회담에서 추가 구매를 확정했다. 미인도 항공기만 273대를 확보한 상태다. 대부분 2030년대 중반부터 순차적으로 도입될 예정이며, 구매가는 리스 가격의 절반 수준으로 알려졌다. 자금 지출도 10~12년에 걸쳐 분산돼 있어 단기 현금흐름 부담은 제한적이라는 평가다. 다만 도입이 본격화되는 시점에는 조달·운영 능력이 시험대에 오를 수밖에 없다.

다만 단기 리스크는 여전히 남아 있다. 국제유가는 배럴당 90달러 선에서 움직이며 연료비 부담을 키우고 있다. 환율 불안과 인건비 상승도 수익성 악화 요인이다. 여기에 통합 과정에서 불가피한 인력·조직 재편, 비용 증가도 과제로 남아 있다. 통합 효과가 나타나기까지는 시간이 필요하다는 지적이다.

저비용항공사(LCC)의 공격적 증편도 변수가 될 수 있다. 국내 LCC는 현재 9개사다. 단거리 노선 경쟁이 심화되면서 적자가 누적되고 있지만, 공급 확대는 대형사 수익성에도 영향을 줄 수 있다. 반면 대한항공은 LCC 자회사 통합으로 구조조정을 선제적으로 진행했다. 대형 국적사들은 기단 현대화와 장거리 네트워크 강화로 차별화를 꾀하며 LCC와의 간극을 벌리려 하고 있다.

전문가들은 단기적인 변동성에도 불구하고 구조적 업황 개선은 유효하다고 본다.

문아영 나이스신용평가 책임연구원은 “대한항공은 아시아나와의 통합으로 글로벌 중상위 수준의 사업 역량을 확보했다”며 “재무 역량은 글로벌 평균보다 다소 부족하지만 산업 전체 기준으로는 우수한 수준”이라고 분석했다. 그는 또 “중장기적으로 통합 효과가 나타나면 규모의 경제와 효율성 개선을 통해 수익성과 재무 역량이 점차 개선될 것”이라고 전망했다.

최지운 유안타증권 연구원은 “항공업은 글로벌 수요 회복과 통합 시너지에 힘입어 장기 성장 스토리를 확보했다”며 “유가와 환율 같은 단기 변수에도 불구하고 대형 국적사 중심의 투자 매력은 여전히 유효하다”고 강조했다. 그는 “특히 장거리 네트워크와 기단 현대화는 단순한 외형 확대를 넘어 수익성 개선을 뒷받침할 핵심 요인”이라고 덧붙였다