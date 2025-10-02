폰세, 외국인 투수 첫 4관왕 예약 디아즈, 사상 첫 50홈런-150타점 KBO 정규시즌 MVP 향방 시계제로

[헤럴드경제=조범자 기자] 역대급 2파전이다.

2025 프로야구 정규시즌 최우수선수(MVP) 향방이 페넌트레이스 결승선을 눈앞에 두고도 ‘시계제로’ 상황이다.

주인공은 한화 이글스의 외국인 투수 코디 폰세와 삼성 라이온즈 외국인 타자 르윈 디아즈.

이들은 투타에 걸쳐 한국 프로야구 역사에 길이 남을 족적을 남기며 치열한 MVP 경쟁을 펼치고 있다. 기록상으로 누가 우위라고 말하기 힘든 대접전이다.

폰세는 외국인 투수 최초의 4관왕을 예약했고 디아즈는 KBO 최초로 단일시즌 ‘50홈런-150타점’의 대기록을 달성했다. 타격 부문 3관왕도 확정이다.

MVP 경쟁 레이스에서 먼저 앞서나간 건 폰세였다.

올해 KBO리그에 입성한 폰세는 최고 시속 159㎞의 강속구에 투심과 컷 패스트볼, 커브, 체인지업, 포크볼 등 다채로운 구종을 앞세워 리그를 평정했다.

미국 메이저리그(MLB)급의 압도적 경기력에 팀과 동료를 향한 충성심, 겸손한 태도까지 갖춰 역대 외국인 선수 중 가장 성공적인 모델로 평가받았다.

KBO 역사상 첫 개막 17연승을 달리며 정규시즌 MVP는 따 놓은 당상처럼 보였다.

하지만 지난달 20일 수원 kt wiz전에서 5이닝 4실점으로 첫 패전 투수가 되며 주춤했다.

실제로 7월 평균자책점 0.36, 8월 1.50으로 펄펄 날던 폰세는 9월 들어 페이스가 떨어진 모습을 보였다. 9월 3경기에서 17이닝을 던져 1승 1패를 기록한 폰세는 이날 7실점하며 평균자책점 3.71을 찍었다.

그리고 열흘 후 MVP 경쟁자 디아즈가 외국인 선수 최초로 50호 홈런을 터뜨렸다.

디아즈는 지난달 30일 KIA 타이거즈와 정규리그 마지막 홈 경기에서 3점짜리 50호포를 쏘아올렸다. 한 시즌 50개 홈런을 날린 건 1999년 이승엽(54개), 2003년 이승엽(56개), 심정수(53개), 2014년 박병호(52개), 2015년 박병호(53개)에 이어 6번째이자 외국인 선수로는 처음이다.

디아즈는 이날 또 KBO리그 한 시즌 최다 타점 기록을 156타점으로 갈아치웠다.

단일시즌 ‘50홈런-150타점’은 디아즈가 역대 최초다.

디아즈는 현재 타점(156점)과 홈런(50개), 장타율(0.642) 부문에서 압도적인 1위를 달려 타격 3관왕을 예약한 상태다.

폰세가 주춤한 사이 무시무시한 화력을 뿜어낸 디아즈 쪽으로 MVP 주인이 다시 바뀌는 듯 했다.

하지만 폰세가 1일 인천 SSG 랜더스전에서 호투하며 MVP 구도를 다시 흔들었다.

다승(17승), 평균자책점(1.89), 승률(0.944) 부문에서 1위를 확정한 폰세는 이날 6이닝 동안 삼진 10개를 뽑아내며 이 부문 1위였던 드루 앤더슨(SSG·245개)를 따돌렸다.

9월 29일 롯데 자이언츠전에 등판했던 SSG 앤더슨이 시즌 최종전인 3일 NC 다이노스전에 나올 수도 있지만 포스트시즌을 앞둔 SSG가 무리하게 에이스를 등판시킬 가능성은 낮다.

이에따라 폰세는 외국인 투수 첫 4관왕을 예약하며 MVP 트로피에 바짝 다가섰다.

KBO리그에서 투수 4관왕에 오른 선수는 1996년 구대성(당시 한화), 2011년 윤석민(당시 KIA 타이거즈), 단 두 명뿐이지만 외국인은 폰세가 최초다.

MVP는 정규시즌 종료 후 이뤄지는 프로야구 취재기자단 투표로 선정한다.

폰세와 디아즈가 올시즌 작성한 눈부신 기록들, 그리고 소속팀과 프로야구 전체에 끼친 영향력 등 눈에 보이지 않는 정성 평가가 더해져 어떤 결과가 나올지 뜨거운 관심이 쏠린다.