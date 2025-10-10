좋은 집터의 기준은 다양하지만 풍수지리 전문가들이 공통으로 꼽는 요소가 있다. 바로 산과 물이 조화를 이룬 ‘배산임수(背山臨水)’다. 서울에서는 남산을 등지고 한강을 바라보는 한남동이 대표적이고, 부산 해운대구나 대구 수성구처럼 산과 물이 함께 어우러진 곳에는 전통적으로 부촌이 형성돼 왔다.

풍수지리는 미신이 아닌 전통적 지혜로서 오랫동안 주거·건축·도시계획에 영향을 미쳐왔다. 문화체육관광부도 2006년 ‘한국 100대 민족문화 상징물’에 포함시킨 바 있을 만큼 우리 생활에 자연스럽게 스며든 문화다. 실제로 풍수에서 명당으로 불리는 자리들은 주거 만족도뿐 아니라 자산가치 상승 측면에서도 입증된 경우가 많다.

지난해 서울 광진구에서 분양한 ‘포제스 한강’은 3.3㎡당 1억 1,500만원대, 전용 84㎡ 분양가가 최고 44억원에 달하는 초고가 아파트였음에도, 단지 앞 한강·뒤 아차산의 배산임수 입지로 ‘금구음수(金龜飮水)’형 명당 평가를 받으며 평균 10대 1의 경쟁률을 기록했고, 특히 전용 84㎡ 타입의 경우 25대 1의 높은 경쟁률로 1순위 마감에 성공했다. 풍수적 입지가 상품성과 더해질 때 수요자의 신뢰와 선호도가 얼마나 높은지 보여준 사례다.

이 같은 맥락에서, 경북 영주에 분양을 앞둔 ‘효성해링턴 플레이스 영주 더리버’가 풍수 명당 입지로 주목 받고 있다. 단지는 영주시가 자랑하는 대표 수변축인 ‘서천’ 바로 앞에 들어서며, 뒤로는 천마산과 철탄산이 받쳐주는 전형적인 배산임수 지형을 갖췄다.

대동풍수지리학회 고제희 학회장에 따르면, 효성해링턴 플레이스 영주 더리버는 태백산에서 뻗은 백두대간의 지맥이 천마산·대마산을 지나 철탄산에서 솟아 서천과 만나는 곳에 위치한다. 풍수적으로는 태조산–중조산–주산의 조종산 체계를 완벽히 갖춘 자리로, 대지에 힘찬 기운이 뭉쳐 예로부터 길지(吉地)로 꼽혀왔다. 이는 집안의 번영과 후손의 영달을 상징한다.

특히 서천 물길이 단지를 둥글게 감싸 흐르는 ‘금성수(金星水)’ 형국을 띠고 있어 재물운이 풍부하다. 풍수 격언에 ‘물이 좋으면 부자가 난다’는 말처럼, 물길이 옥대처럼 부지를 감싸는 곳일수록 재물이 모인다고 여겨진다.

또한 주산에서 뻗은 지맥이 서천 물길을 만나 기운을 맺는 형세는 목마른 용이 물을 마시는 ‘갈룡음수형’ 명당으로 이는 예로부터 총명한 인재가 태어나고 집안에서 고관대작이 배출되며, 살림이 크게 번성하는 명당으로 전해져 왔다. 풍수 전문가들은 이 터에 사는 집안은 머리가 비상한 자손을 두고, 사회적으로 출세와 입신양명(立身揚名)을 이룰 가능성이 높다고 본다.

풍수의 기본 원리인 장풍득수(藏風得水)에 따라, 본 부지는 바람을 막고 생기를 갈무리하는 조건도 충족한다. 뒤편 현무(철탄산)가 북풍을 막아주고, 좌우의 산줄기(청룡·백호)가 활처럼 감싸 안으며, 앞쪽에는 서천이 펼쳐져 외부 기운이 흩어지지 않고 안정적으로 머문다. 이는 거주자의 삶을 편안하게 하고 장구한 복을 기약하는 요소다.

또한 단지 주변에는 첨탑, 송전탑 등 흉한 지형물이 없어 살기를 피할 수 있다. 또한 인체에 해로운 큰 수맥이 확인되지 않아 생활 안전과 건강 측면에서도 우수한 자리로 판정됐다. 바람·물·지형이 조화를 이루는 청정지대라는 점에서 장수의 기운을 더한다.

경북 영주시 휴천동 일원에 들어서는 효성해링턴 플레이스 영주 더리버는 지하 2층~지상 20층, 7개 동, 총 445세대로 지어진다. 전용 84㎡·99㎡ 중대형 평형 위주로 구성되며, 희소성이 높은 원도심 신축 아파트다. 채광과 수납 효율을 높인 특화 설계와 다양한 커뮤니티, 조경 특화 계획이 더해져 영주의 새로운 주거문화를 선보일 예정이다.

분양 관계자는 “뒤에는 산이 있고, 앞에는 물이 있는 배산임수는 풍수지리를 모르는 사람도 한 번쯤 들어봤을 만큼 명당을 상징하는 말”이라며 “서울 한남동, 부산 해운대, 대구 수성구 등 산과 물이 조화를 이룬 곳마다 부촌이 형성돼 왔듯, 효성해링턴 플레이스 영주 더리버 역시 서천이 감싸는 명당 입지에서 영주를 대표할 프리미엄 단지가 될 것”이라고 말했다.

효성해링턴 플레이스 영주 더리버의 견본주택은 경상북도 영주시 가흥동에 들어설 예정이다.