“지선 전 합당없다”는 조국…與 “신경 안써” 현 시점 합당론 논쟁, 내년 지방선거에 ‘초점’ 혁신당, ‘전국 단위 선거’서 확실한 성과 필요 민주, 이재명 정부 2년차 동력 위해 압승 중요 호남 중심 경쟁 전망…서울 등도 기싸움 관측

[헤럴드경제=안대용·한상효 기자] 조국혁신당의 ‘자강론’에 더불어민주당은 심드렁한 분위기다. 조국 조국혁신당 비상대책위원장이 최근 인터뷰에서 “내년 6·3 지방선거 전 더불어민주당과의 합당은 없다”고 밝힌 것을 두고 민주당에선 “신경 쓰지도 않는다”(지도부 한 의원)는 입장이다. 정치권에선 내년 6월 지방선거에 뛰어드는 후보군을 중심으로 선거 채비 움직임이 가시화 되는 상황에서, 나름대로 지지 기반이 겹치는 두 정당의 기싸움이 이미 물밑에서 시작됐다는 평가다.

3일 헤럴드경제 취재를 종합하면 ‘지방선거 전 합당 안 한다’는 조국혁신당의 방침은 당 차원의 조율을 거쳐 공표됐다. 조국혁신당의 한 의원은 헤럴드경제에 “(조 위원장이) 회의를 하고서 인터뷰를 한 것”이라며 “내부 이견은 없는 것으로 봐도 된다”고 말했다.

앞서 조 위원장은 지난달 29일 공개된 동아일보 인터뷰에서 지방선거 전 민주당과의 합당론과 관련해 “단호하게 쐐기를 박는다”며 “지금의 위기는 합당으로 해결되지 않는다”고 했다. 합당론에 선을 그은 것이다. 그러면서 기초의원의 경우 전국 모든 선거구에 독자 후보를 내겠다고 했다. 다만 호남을 제외한 지역의 광역단체장 선거 등을 두고선 민주당과 후보 단일화를 비롯한 선거 연대 뜻을 밝혔다.

하지만 이러한 입장에 대해 민주당은 ‘관심없다’는 기색이다.

수도권 지역구의 한 의원은 “민주당이 조국혁신당에 합당하자고 얘기한 적이 있느냐”며 “공식, 비공식으로 당 지도부에서 그런 이야기를 한 번도 한 적이 없는데 왜 뜬금없이 그런 이야기를 하나”라고 반문했다. 그러면서 “민주당 입장에서는 합당을 할 이유가 하나도 없다. 우리가 지금 12석(조국혁신당 의석 수)이 필요할 이유가 없다”며 “지금 시점에 합당을 하지 않는다고 선언하는 건 조국혁신당 스스로 족쇄를 차는 것”이라고 지적했다.

현 시점에서 불려나온 두 정당의 합당론 관련 논쟁은 내년 지방선거에 초점이 맞춰져 있다는 분석이 제기된다. 지지 기반이 적잖이 겹치고 쟁점 법안 처리와 국민의힘을 향한 관점에서 상당 부분 뜻을 함께 하지만 엄연히 별개의 정당이란 점에서 내년 지방선거에 대한 이해관계가 다를 수밖에 없다.

조국혁신당의 경우 당내 성비위 사건 사과 및 조치 미흡 논란 이후 혼란 상황을 수습하면서 당 지지율을 회복하고, 나아가 지속적으로 경쟁력 있는 정당 체제를 갖추려면 전국 단위 선거인 내년 지방선거에서 ‘확실한 성과’가 필요하다. 사면으로 당에 복귀한 후 당초 예정보다 재등판 시기를 앞당긴 조 위원장이 정치적 입지를 확고하게 다지기 위한 측면에서도 지방선거 결과가 중요하다.

여당인 민주당 역시 내년 지방선거가 이재명 정부 출범 2년차에 치러지는 만큼 정부·여당의 정책·입법 추진 동력을 계속 살리기 위해선 ‘압승’이 중요하다고 보고 있다. 아울러 선거 결과가 정청래 민주당 대표 체제 성패의 가늠자로 작용할 수 있다는 점 역시 내년 지방선거에 사활을 걸 수밖에 없는 요인이다.

때문에 조국혁신당이 ‘경쟁이 불가피하다’고 선언한 호남을 중심으로 일찍부터 두 정당의 경쟁이 달아오르게 될 것이란 전망이 나온다. 아울러 서울, 경기 등 광역자치단체장 후보를 정리하는 과정에서 기싸움이 벌어지게 될 것이란 관측이다.

민주당 지도부의 한 의원은 “조국혁신당이 지방선거에서 좋은 성적을 내기는 어려울 것”이라며 “결국 연합 전술을 쓰게 될텐데 호남에서는 후보를 내고 수도권에서는 후보 단일화 전술을 통해 몫을 챙기고자 할 것”이라고 주장했다.

이어 조국혁신당에서 ‘호남의 민주당 독과점 폐해’를 거론하는 상황과 관련해 이 의원은 “조국혁신당에서 좋은 후보가 발굴되면 모르겠지만 대부분 민주당 공천에서 떨어졌거나, 민주당을 나갔던 사람이 옷을 갈아 입고 가는 것이라 긍정적 효과가 없다”고 잘라 말했다. 그러면서 “어떤 형태가 됐든 지방선거에서 광역단체장을 내지 못하면 큰 의미가 없다”며 “체급이 커지지 않을 것”이라고 덧붙였다.

조국혁신당 지도부의 한 의원은 “호남에 공을 많이 들이게 될 것”이라고 했다. 그러면서 “지방선거 전략과 관련해선 전당대회 이후 본격적으로 논의가 될 것”이라고 말했다.