서울시, 등록민간 임대주택 활성화 방안 발표 오세훈 시장 “임대사업자 죄악시 말고 인센티브 줘야” 종부세·양도세 등 조정 건의, 오피스텔 접도 조건 규제 완화 서울주택진흥기금으로 기업형임대 리츠 출자 등 금융지원

[헤럴드경제=박로명·서정은 기자] 서울시가 민간임대주택 시장 활성화를 위해 주택임대사업자에 대한 대출 제한(LTV 0%) 완화, 종부세·양도세 등 각종 세제 조정을 추진한다. 이밖에 서울주택진흥기금을 통한 민간임대리츠 지원, 건축규제 완화 등도 병행해 공급절벽 문제를 조속히 해소하겠다는 방침이다.

오세훈 서울시장은 1일 “서울시는 민간임대규제와의 전쟁에 나서겠다”며 “비아파트에 양질의 투자가 이뤄지도록 하고, 민간임대를 통해 주택공급의 숨통을 틔워 무너진 시장을 되살리겠다”고 밝혔다. 오 시장은 구체적인 민간임대주택 공급 목표치를 제시하지 않은 것에 대해서는 “정부가 얼마나 도와주냐에 달렸다”며 정부에 공식적으로 공을 넘겼다.

서울시는 이날 ▷금융지원 ▷건축규제 완화 ▷임대인·임차인 행정지원 ▷제도 개선을 위한 정부 건의 등을 골자로 하는 ‘서울시 등록 민간 임대주택 활성화 방안’을 발표했다. 서울시는 이번 대책을 통해 시민들의 주거비 부담을 완화하고, 전월세 시장의 안정화를 꾀하겠다는 계획이다.

주택임대사업자 LTV 0% 완화 건의…“현 정부 여러채 집있으면 죄악시해”

서울시는 우선 민간임대주택 사업자에 적용되는 각종 금융 규제를 완화해 유동성 지원을 추진하겠다는 방침이다. 서울시는 지난 9월엔 민간임대사업자 어려움 중 하나인 보증보험 가입 기준 완화를 정부에 요청했다. 여기에 추가로 담보인정비율(LTV) 완화와 과거 축소된 장기임대에 따른 종부세·양도세 등 세제혜택의 합리적인 조정을 건의 예정이다. 정부는 9·7 부동산 공급대책에서 주택임대사업자 대출 LTV를 0%로 제한해 사실상 대출을 봉쇄한 바 있다.

오 시장은 대출규제에 대해서는 “일반 다주택자와 민간 임대사업자를 구분하지 않은 조치로 이대로라면 민간 임대시장이 심각하게 위축될 것”이라며 “서울시만의 노력으로는 한계가 있어 제도개선 건의를 통해 서울 시민들이 양질의 임대주택에서 일상을 보낼 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

오 시장은 이어 “지금 정부는 (주택을) 여러채 가지고 있는 사람들을 죄악시하고, 사업자와 구분도 하지 않는다”며 “임대사업자들에 대해 각종 인센티브를 주면서 많이 짓도록 유도해야 주택을 많이 짓지 않겠느냐”고 강조했다.

기업형 민간임대사업자의 시장 참여 확대를 위한 금융지원도 강화한다. 최근 정부의 민간임대주택 주택도시기금 출자비율 감소분(14%→11%)만큼 서울주택진흥기금으로 민간임대리츠에 지원해 초기출자금 부담을 줄인다. 또 민간임대리츠 대출이자 중 2%를 지원해 안정적 운영을 유도할 방침이다.

오피스텔 접도 조건 완화, 건축가능 부지 확대…인허가 기간 축소 앞당긴다

서울시는 민간 임대사업자가 실질적으로 체감할 수 있는 건축 규제를 풀어 주택 공급 환경을 개선할 계획이다. 소규모 오피스텔의 접도 조건을 기존 20m에서 12m로 완화해 건축 가능 부지를 확대한다. 가령 간선변에서만 가능하던 오피스텔 건축이 보조간선변까지 늘리는 것으로 내년 1월부터 적용된다. 오피스텔 건축 시 건축위원회 심의 대상을 ‘30실 이상’에서 ‘50실 이상’으로 축소해 31실~49실 중소규모 오피스텔도 심의 없이 빠르게 건축할 수 있도록 한다.

이와 함께 ‘신속인허가협의체’도 구성·운영한다. 자치구별 재량범위가 달라 발생하던 인허가 분쟁을 줄여 사업자 부담을 덜고 행정 절차 병행 추진으로 인허가 기간 자체를 줄이는 역할이다. 건축계획 사전검토제를 도입해 지구단위계획 변경 절차와 건축인허가 절차를 중첩 적용하고, 해체·굴토·구조 심의를 병행 진행하는 방식이다.

전세사기로 비아파트 기피…‘AI 전세사기 위험 분석 리포트’ 제공

아울러 비아파트 시장 위축의 원인이 되는 전세 사기 예방에도 앞장선다. 임차인이 전세 계약 전에 주택과 집주인에 대한 위험도를 확인하고, 안전한 계약을 진행할 수 있도록 인공지능(AI) 전세 사기 위험분석 리포트를 제공한다.

서비스는 오는 10월 말 선보일 예정이다. 계약 예정 주택의 주소만 입력하면 등기부등본, 보증보험 가입 가능 여부 등 총 13개 항목의 정보를 확인할 수 있다. 임대인이 개인정보 제공 동의시 임대인의 총부채원리금상환비율(DSR), 채무불이행 현황 등 11개 항목의 정보를 추가로 확인할 수 있다.

민간 임대사업자에 대한 관리와 지원도 나선다. 지난 8월 발간한 ‘민간임대 업무편람’에 이어 임대 가이드라인 제정, 민관협의회 정례 운영 등을 통해 임대인과 임차인 간 불필요한 분쟁을 예방하는 것이 목적이다.

정부 혜택 축소로 신규 사업자 93%↓…착공물량도 급감

민간임대주택은 임대료 증액을 5% 이내로 제한하고 있으며, 보증보험 가입이 의무화돼 있다. 최소 6년에서 최대 10년에 이르는 임대기간 동안 갱신 거절도 불가해 임차인들이 안정적으로 거주할 수 있다는 장점이 있다.

현재 서울의 등록 민간임대주택은 총 41만6000가구로 전체 임차주택 시장의 20%를 차지한다. 유형별로는 다세대·다가구, 오피스텔, 도시형생활주택 등 비아파트가 80% 이상이다. 민간임대사업자는 9만8000명에 이른다.

이처럼 민간임대주택이 주택공급의 한 축을 담당하고 있지만 세제 혜택 축소, 단·장기 아파트 임대 폐지 등 정부의 잦은 정책 변경으로 급격히 위축됐다. 신규 민간 임대사업자수는 2018년 3만명에서 지난해 2000명으로 93% 감소했다. 뒤이어 2022년 ‘빌라왕 사건’까지 터지면서 비아파트 기피가 심화돼 신규 공급에 빨간불이 켜졌다. 비아파트 반기별 착공 물량은 2015년 3만6000가구에서 지난해 2000가구로 급감했다.