부산시-유관기관, 업무협약 체결 2028년 준공…동서 균형발전 기대

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 부산시가 ‘부전~마산 복선전철 에코델타시티 역사(가칭)’ 신설을 위해 한국수자원공사, 국가철도공단, 한국철도공사와 위·수탁 협의를 완료하고 30일 업무협약을 체결했다.

이날 협약을 통해 국가철도공단은 부산시와 수자원공사로부터 수탁받아 사업을 시행하며, 각 기관은 성공적인 사업 추진을 위한 협력체계를 구축하기로 했다.

이에 따라 부산시는 한국수자원공사와 협력해 인허가·민원·지장물 이설 등의 행정을 지원하고, 한국수자원공사는 사업비 부담 등 사업관리를 총괄한다. 국가철도공단은 설계·시공·인허가 신청 등을 담당하고, 한국철도공사는 역사운영·유지관리 등을 담당한다.

신설 에코델타시티역은 제2에코델타시티와 연계한 복합환승센터로 오는 2028년 하반기 준공될 예정이다. 공사가 완료되면 도시철도 강서선(트램)과 가덕도 신공항 철도 환승시설로서 서부산의 복합 환승시설로서 커다란 역할이 기대된다.

임경모 부산시 도시혁신균형실장은 “에코델타시티역이 개통되면 부전역까지 10분 내외로 왕래할 수 있어서 동서 간 균형발전에도 큰 도움이 될 것”이라고 설명했다.