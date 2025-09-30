100㎿급 그린수소 실증사업·액화수소 도입 등 프로젝트 추진

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 태양광·풍력 등 재생에너지 전기를 이용해 수전해 방식으로 생산하는 ‘그린수소’의 생산 역량을 높이기 위해 산학연과 협력을 강화한다.

산업통상자원부는 30일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 ‘초혁신경제 그린수소 프로젝트 추진단’ 출범식을 열었다고 밝혔다.

추진단은 지난달 정부가 ‘새 정부 경제 성장전략’을 통해 제시한 초혁신경제 15대 프로젝트 중 하나인 대규모 그린수소 생산 실증사업을 성공적으로 추진하기 위해 산·학·연·관이 참여하는 조직으로 꾸려졌다.

그린수소는 청정수소 생태계 구축의 핵심이자 재생에너지의 간헐성을 보완할 수 있는 안정적 전력 수요원으로 꼽히지만, 높은 발전단가로 경제성 확보가 어렵고 수전해 기술의 상용화 경험이 부족해 산업화가 지연되고 있다.

이에 산업부는 제주도와 서남해 등 재생에너지 밀집 지역에 국산 수전해 설비를 활용한 50∼100㎿(메가와트)급 대규모 그린수소 생산 실증사업을 추진하고 있다.

이를 통해 수전해 선도 기술 및 실적을 확보하고 국내 그린수소 생산역량과 경제성을 높인다는 계획이다.

이날 발족한 추진단은 기술혁신분과, 실증·운영분과, 산업유치·지원분과, 규제개선분과 등 4개 분과로 나눠 활동하며, 분과 간 유기적인 소통을 위해 분과장으로 구성된 총괄위원회를 운영한다.

기획재정부도 추진단에 초혁신경제지원관으로 참여해 프로젝트 추진 과정에서 발굴된 재정·세제·금융·규제 관련 쟁점 해소를 적극 지원할 예정이다.

추진단 단장을 맡은 박덕열 산업부 수소경제정책관은 “추진단은 100㎿급 그린수소 생산 실증, 액화수소 도입 등 도전적이고 구체적인 프로젝트의 성공을 목표로 운영된다”며 “그린수소 산업의 글로벌 리더 국가로 도약할 수 있도록 참여 기업·기관의 적극적인 협력을 당부한다”고 말했다.