[헤럴드경제=최원혁 기자] 북한 김정은 국무위원장의 생모 고용희의 가족사가 처음 공개됐다.

고미 요지 일본 도쿄신문 전 논설위원은 28일 채널A ‘이제 만나러 갑니다’에 출연해 10년간 취재한 고용희 일가의 실체를 알렸다. 고미 위원은 김정은의 이복형 김정남을 직접 취재한 세계 유일의 언론인으로 알려져 있다.

이날 김정은 외할머니 이맹인의 사진도 처음으로 공개됐다. 이맹인은 1962년 재일교포 귀국 사업을 통해 북한으로 이주했으며 사진 속 모습이 김정은과 닮아 출연진을 놀라게 했다.

탈북민 정유나 씨는 “북한에서는 붕어빵이라는 말 대신 ‘할머니 먹고 게웠다’고 말한다. 너무 똑같이 생겼다”고 말했다.

고미 위원은 “김정은이 외할머니 얼굴과 분위기를 많이 닮았다”며 “성격이 호탕했던 이맹인이 남편을 따라 북한행을 결심한 것으로 보인다”고 설명했다.

고미 위원이 이맹인의 친척을 통해 입수한 호적에 따르면 이맹인의 남편 고경택은 제주 출신으로, 일제강점기 시절 일본으로 건너간 재일교포였다. 김정은이 내세우는 ‘백두혈통’과 달리 실제 뿌리는 제주도에 있었다는 것이다.

또 고미 위원에 따르면 고용희는 1952년 일본 오사카에 태어나 시내 코리아타운에서 유년 시절을 보냈다. 고용희는 1962년 재일교포 귀국 사업을 통해 북한으로 건너가 만수대 예술단 무용수로 활동했다. 이후 김정일 국방위원장의 눈에 들어 그와의 사이에서 김정철·김정은·김여정을 낳았다.

김정일의 셋째 아내가 된 그는 총애를 받았으나 ‘재일교포 출신’이라는 이유로 시아버지 김일성의 인정을 받지 못한 채 평생 그늘 속에 지냈다.

고미 위원은 또 2004년 북일 정상회담이 1시간 30분 만에 종료된 배경도 고용희와 관련 있다고 전했다. 당시 김정일이 “고용희가 위중하다”는 소식을 듣고 회담을 서둘러 마쳤고 실제로 고용희는 이틀 뒤 프랑스 파리에서 암으로 세상을 떠났다.

김태훈은 “김정은이 집권 뒤 아내 이설주와 딸 주애를 공개하며 파격적 행보를 보였지만 정작 어머니는 끝내 드러낼 수 없었다”며 “정치와 권력의 이면을 보여주는 사례”라고 말했다.