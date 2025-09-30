[헤럴드경제= 박영훈 기자] “연예인들 어쩌나”

인공지능(AI) 여배우 ‘틸리 노우드’의 데뷔 소식에 전 세계 엔터테인먼트업계가 충격에 빠졌다. 틸리 노우드의 데뷔로 ‘AI가 과연 연예인을 대체할 수 있는가’라는 논쟁이 뜨겁게 달아오르고 있다.

“인간 배우들의 일자리를 빼앗을 것”이라는 우려와 비판이 이어지고 있다.

영국 배우이자 코미디언, 제작자인 일라인 반 더 벨덴이 공개한 인공지능(AI) 배우 ‘틸리 노우드’가 수많은 에이전시들의 러브콜을 받으며 본격적인 연예계 진출을 앞두고 있다.

반 더 벨덴은 28일(현지시간) 스위스 취리히에서 열린 ‘취리히 서밋’ 패널 토론에서 “틸리를 선보였을 때는 ‘저게 뭐지?’라는 반응이 많았다”며 “하지만 곧 어떤 에이전시가 영입할 지 발표할 것”이라고 밝혔다.

그는 “올해 2월까지만 해도 업계는 회의적이었지만, 5월 이후 분위기가 바뀌었다”며 “AI 프로젝트에 대한 스튜디오들의 관심이 빠르게 커지고 있다”고 덧붙였다.

그는 논란이 확산되자 “분노를 표한 분들께 말씀드린다”며 “틸리 노우드는 인간의 대체물이 아니라 하나의 창착물, 예술 작품이다. 예술은 늘 논쟁을 불러일으켰고, 틸리노우드 역시 대화를 촉발시켰다. 그 자체가 창의성의 힘을 보여주는 증거”라고 말했다.

틸리 노우드는 반 더 벨덴이 이끄는 AI 제작사 퍼티클6의 스핀오프 스튜디오 ‘시코이아(Xicoia)’가 선보인 첫 AI 배우다. 지난 7월에는 자신의 페이스북 계정을 통해 첫 작품으로 코미디 스케치 ‘AI 커미셔너’에 출연했다고 공개했다.

틸리 노우드는 “나는 AI로 만들어졌지만, 지금 정말 진짜 감정을 느끼고 있다. 앞으로 어떤 일이 펼쳐질지 너무 기대된다”고 말했다.

제작사 측은 틸리를 “차세대 스칼렛 요한슨이나 내털리 포트먼 같은 배우”로 키우겠다는 목표를 내세웠다.

반 더 벨덴은 “창작자들이 예산 제약에서 벗어나 자유롭게 아이디어를 펼칠 수 있다는 점에서 AI는 긍정적 도구가 될 수 있다”며 “결국 관객이 원하는 것은 배우의 맥박이 아니라 이야기 그 자체”라고 강조했다. 그는 “합성 배우의 시대는 오고 있는 게 아니라 이미 시작됐다”고 덧붙였다.