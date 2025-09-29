[헤럴드경제=김보영 기자] 서울 지하철 안내방송이 29년 만에 인공지능(AI) 음성으로 바뀐다. 1996년부터 29년간 안내방송을 전담해온 강희선 성우가 암 투병을 하게 되면서다.

29일 서울교통공사에 따르면 한국어 자동 안내 방송은 AI 음성으로 대체된다. 지금까지는 강 성우가 스튜디오에서 직접 방송 문안을 녹음해 왔으나 공사는 글을 음성으로 변환하는 기술인 인공지능 음성 합성(AI TTS)으로 녹음 방식을 바꾸기로 했다.

이미 한국철도공사와 경전철인 신분당선, 신림선, 김포골드라인 등에는 AI 음성이 도입돼 있다. 공사는 우선 승객이 적은 6호선이나 한국철도공사와 공동으로 운행하고 있는 3·4호선에 시범 운영할 계획이다.

공사 측은 “성우 녹음 방식은 안정적이지만, 성우 건강 문제와 외부 요인 등으로 인한 지속 가능성과 긴급 대응 측면에 한계가 있었다”며 “AI TTS 도입으로 예산 절감 효과와 신속한 안내 방송 변경으로 안정적인 자동 안내 방송 체계를 구축하겠다”고 말했다.

실제 성우 녹음에는 약 2500만원이 들고 방송까지 2∼3주가 걸리는 것으로 알려졌다. 하지만 AI를 활용하면 비용은 500만~1250만원 수준에, 하루 만에 작업을 마칠 수 있다. 특히 성우 섭외부터 차량 이식까지는 한달 가까이 시간이 걸리는 것으로 전해졌다.

갑작스레 바뀐 목소리에 어색하다는 지적도 제기되고 있으나 공사 측은 성우 음성이 학습된 인공지능 음성 합성 안내 방송으로 이질감을 최소화하겠다는 계획이다. 코레일 측은 고객 불만을 해소하기 위해 더욱 자연스러운 목소리로 시스템을 개선하겠다고 밝혔다.

앞서 강 성우는 지난 8월 건강 악화로 26년간 목소리를 연기해온 ‘짱구는 못 말려’에서 하차했다. 강 성우는 2021년 대장암 진단을 받았고, 간으로 전이되면서 수십 차례 항암 치료를 받아온 것으로 알려졌다. 그는 지난해 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 치료와 수술 중에도 목소리 연기를 놓지 않았던 사연을 털어놓기도 했다.