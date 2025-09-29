서울 평균 아파트값 14억3000만원 넘어 매매 전망 지수 116으로 급등 송파·성동·용산 등 1%대 강세 수도권 집값도 3년 만에 8억원 선 회복

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울 한강 이남 11개 구의 평균 아파트값이 사상 처음으로 18억원을 넘어섰다. 정부가 ‘9·7 공급 대책’을 내놨지만, 시장의 매수세를 꺾지 못하며 집값 상승 전망은 오히려 강화되는 분위기다.

29일 KB국민은행 ‘9월 전국 주택가격 동향’에 따르면, 지난 15일 기준으로 서울 한강 이남 11개 구의 아파트 평균 매매가는 전월 대비 0.64% 오른 18억677만원 으로 집계됐다. 한강 이북 14개 구의 평균 아파트값은 10억2238만원, 서울 전체 평균은 14억3621만원으로 나타났다.

지역별로는 ▷송파구(1.60%) ▷중구(1.54%) ▷강동구(1.53%) ▷광진구(1.52%) ▷성동구(1.47%) ▷용산구(1.29%) ▷동작구(1.23%) ▷강남구(1.16%) ▷마포구(1.03%) 등에서 1%대 상승률을 보이며 강세가 이어졌다. 수도권 평균 아파트값도 8억46만원을 기록하며 2022년 9월 이후 3년 만에 8억원대로 올라섰다. 경기도 성남시 분당구(1.77%), 광명시(1.23%) 등에서도 상승세가 두드러졌다.

서울의 매매가격 전망지수는 지난달 102.6에서 이달 116.4로 13.8포인트 뛰며 큰 폭으로 상승했다. 전국 지수 역시 101.6을 기록해 상승 전망이 우세해졌다. KB부동산 가격 전망지수는 전국 중개업소 표본 설문 조사를 통해 해당 지역 집값의 상승·하락 전망을 수치화한 것이다. 100을 초과할수록 상승 전망이 강하다는 의미다.

전국적으로는 아파트값이 0.1% 올라 6개월 연속 상승세를 이어갔지만, 5대 광역시(대전·대구·울산·부산·광주)는 0.2% 하락하며 지방과 수도권의 온도 차가 더욱 뚜렷해졌다.

정부는 이달 초 ‘9·7 공급대책’을 통해 2030년까지 수도권에 135만 가구 신규 주택 착공 계획을 밝혔지만 시장 반응은 냉담하다. 특히 한국토지주택공사(LH)의 직접 시행 능력에 대한 의구심과 서울 핵심지 공급 대책의 부재가 지적된다.

정부의 대출규제·공급대책, 서울시의 토지거래허가제(토허제) 재연장에도 집값 안정화가 어렵다 보니 성동·마포 등에 대한 추가 규제 가능성도 제기된다. 이에 따라 실수요자들은 규제 전 주택을 구매하겠다는 심리가 강해지는 상황이다.

부동산 업계 관계자는 “정부의 공급 카드가 매수 심리를 꺾지 못하면 결국 더 강한 규제가 뒤따를 수 있다”며 “서울 주요 지역을 토지거래허가구역으로 묶거나 투기과열지구를 확대 지정하는 방안이 추가로 거론될 수 있다”고 내다봤다.