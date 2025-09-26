덴마크 대사관의 요청으로 9월 25일(목), 덴마크 사립 초‧중등학교 교장단 30여 명이 메가스터디 본사를 방문해 한국 사교육의 현황과 미래를 직접 살펴보는 자리가 마련되었다. 이번 행사는 (사)한국사교육연구협의회가 주관하고 메가스터디가 협력하여 진행되었다. 한국 사교육에 대한 이해도를 높이고 메가스터디의 온라인 교육시스템과 경영현황을 공유하는 뜻깊은 교류의 장이 되었다.

행사는 한국사교육연구협의회 박준언 고문의 환영사로 시작해, 박명희 이사장의 주제 강연으로 이어졌다. 박 이사장은 한국 사교육이 입시 경쟁 속에서 발전해온 과정과 최근 에듀테크 도입으로 인한 변화, 그리고 대학 서열화가 불러온 사교육 의존 및 교육 불평등 문제를 심도 있게 짚었다. 동시에, 사교육이 단순한 입시 지원을 넘어 학습자의 성장과 행복을 돕는 방향으로 나아가야 한다는 비전을 강조했다.

이어 메가스터디 손주은 회장은 직접 회사를 소개하며, 지난 20여 년간 쌓아온 온라인 교육경영의 노하우와 혁신적인 교육 철학, 그리고 미래 전략을 공유했다. 손 회장은 “사교육은 공교육의 빈틈을 보완하고, 학습자의 다양한 요구를 충족시키며, 세계적으로 경쟁력 있는 교육 모델로 확장될 수 있다”고 밝히며 덴마크 교장단의 큰 호응을 얻었다.

덴마크 교장단은 한국 사교육의 높은 수준과 체계적인 운영 방식에 깊은 관심을 보였다. 특히, 온라인과 오프라인을 결합한 학습 시스템, 학생 맞춤형 교육 서비스, 글로벌 교육시장에 대해 적극적으로 질문을 이어가며 교육적 통찰을 나누었다.

이번 교류는 한국 사교육의 현재와 미래를 국제 사회와 공유하는 기회였을 뿐 아니라, 학습자 중심의 교육이 세계적으로도 주목받고 있음을 확인시켜 주는 자리였다.

한국사교육연구협의회는 이번 만남을 계기로 사교육의 긍정적 가치와 가능성을 더욱 넓혀가며, 글로벌 교육 협력의 중요한 역할을 담당하겠다는 의지를 밝혔다.