1.4GW 규모 인천 해상풍력사업 공급망 전방위 협력 가능성 모색

포스코그룹이 세계 최대 해상풍력기업인 오스테드와 인천 해상풍력사업 공동개발 협력을 통해 그룹 시너지를 결집하고 국내 재생에너지 산업 경쟁력 강화에 나선다고 26일 밝혔다.

포스코그룹은 전날 포스코센터에서 오스테드와 국내 최대 규모인 1.4GW(기가와트)급 인천 해상풍력사업 공동개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

글로벌 기후위기 대응을 위해 세계 각국의 정부와 기업들은 탈탄소를 목표로 해상풍력, 태양광 등 재생에너지로의 전환을 적극 추진하고 있다. 이러한 흐름 속에서 양사의 협력은 국가 재생에너지 보급 확대와 에너지 전환 가속화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

이번 협약을 통해 포스코그룹은 해상풍력 하부구조물 및 타워 제작에 필요한 고강도 강재 공급, 육상 기반시설 건설, 해상 설치(EPCI) 및 운영·유지보수 등 다양한 분야에서 협력 가능성을 모색한다.

오스테드는 세계 최대 해상풍력발전 기업 중 하나로 지난 2023년 인천 해상풍력 단지에 발전사업허가를 취득한 바 있다.

향후 양사는 공동 워킹그룹을 구성해 인천 해상풍력사업의 세부 협력 방안을 논의하고, 프로젝트 실행을 가속화할 계획이다.

이주태 포스코홀딩스 사장은 “포스코그룹은 국내 해상풍력 공급망 전 영역에서 축적된 사업 역량과 전문 노하우를 결집해 국가 해상풍력 산업의 경쟁력 제고와 재생에너지 확산에 기여할 것”이라고 강조했다.

김성우 기자