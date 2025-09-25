지역 농업인 100여 명 참석…특산나물 보호와 농가 소득 다변화 의지 다져

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 지난 24일 울릉군 농업인회관에는 산채 산업 보호와 농가 소득 다변화를 위한 열띤 현장이 펼쳐졌다.

울릉군농업인단체협의회(회장 김두순)가 주최한 이번 산채 종자 불법 반출 방지 결의대회와 바밤단호박 시식회에는 지역 농업인 100여 명이 참석해, 특산자원을 지키겠다는 강한 의지를 보였다.

행사장 입구에는 결의문을 낭독하기 전부터 참가자들의 진지한 표정과 활기찬 대화가 이어졌다.

참석자들은 울릉 산채종자의 중요성을 공유하며, 불법 반출 근절의 필요성을 공감했다.

김두순 회장은 “울릉 산채종자는 우리 농업의 뿌리이자 후손에게 물려줄 소중한 자산”이라며, “종자 불법 반출을 막고 지역 농업을 지켜내는 데 앞장서며, 동시에 대체작물 육성과 농업인 소득 증대에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

그의 발언에 참가자들은 고개를 끄덕이며 강한 동의를 표했다.

행사 후반부에는 대체작물인 바밤단호박 시식회가 진행돼 현장은 또 한 번 활기를 띠었다.

달고 부드러운 식감의 단호박을 맛본 농업인들은 웃음과 감탄을 터뜨리며, “이렇게 맛있고 재배하기 좋은 작물이 농가 소득에 큰 도움이 될 것 같다”며 기대감을 나타냈다.

남한권 울릉군수도 현장을 찾아 “울릉 산채산업은 군민의 소중한 자산이자 미래 성장 동력”이라며, “산채 종자 불법 반출 방지에 적극 동참하고, 밤호박 등 새로운 소득작물 육성을 통해 농업인의 안정적 소득 기반을 마련하겠다”고 말했다.

이번 결의대회와 시식회는 울릉군 특산나물 보호와 대체작물 육성을 통한 농가 소득 다변화와 차별화 전략 필요성을 강조하는 중요한 계기가 됐다.

행사에 참여한 농업인들은 현장에서 느낀 의지를 바탕으로 지역사회와 함께 지속 가능한 산채 산업과 안정적 농가 소득 기반 구축을 위해 협력할 것을 다짐했다.