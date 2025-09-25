부산은 전체 면적의 약 44%가 산악 지형으로 구성돼 있어 평지에 위치한 아파트 단지 선호도가 매우 높다. 이러한 입지적 특성으로 인해 ‘평지형 단지’는 실거주 편의성과 희소성을 동시에 갖춘 주거 상품으로 주목받고 있으며 청약시장과 실거래가 모두에서 강세를 보이고 있다.

실제 청약시장에서 부산 내 평지 아파트에 대한 인기를 확인할 수 있다. 지난해 6월 부산진구 양정동에서 공급된 ‘양정 롯데캐슬 프론티엘’의 경우 평지 입지와 초역세권이라는 강점을 앞세워 단기간 완판에 성공했다. 당시 분양시장 분위기가 전반적으로 침체돼 있었음에도 불구하고 빠른 완판을 기록하며, 평지형 단지에 대한 수요가 꾸준함을 입증한 사례로 평가된다.

부산 내 평지 아파트는 입주 후에도 높은 가격에 거래되고 있다. 지난 2015년 부산 동래구 명륜동에 입주한 ‘명륜2차 아이파크’는 총 2058가구 규모로, 1단지와 2단지로 나뉜다. 입주 시기와 브랜드는 동일하지만, 입지가 평지인 1단지의 시세가 비평지인 2단지보다 훨씬 높게 형성돼 있어 평지 선호도를 보여주는 단적인 예로 평가받는다.

KB부동산 시세에 따르면, 9월 5일 기준 1단지 전용면적 84㎡의 평균 시세는 6억 2500만 원으로 나타났다. 반면, 2단지의 같은 면적 평균 시세는 5억 4500만 원으로, 평지에 위치한 아파트가 약 8000만 원가량 차이가 나는 것으로 확인됐다.

이처럼 부산 내에서 평지 아파트의 입지 프리미엄이 입증되고 있는 상황에서 부산진구 가야동에 들어서는 신규 단지 힐스테이트 가야가 26일 견본주택을 오픈하고 본격 분양에 돌입할 예정이라 벌써부터 많은 분들의 관심을 받고 있다.

‘힐스테이트 가야’는 부산에서도 드문 평지형 입지를 자랑하며, 교통 및 생활 인프라가 잘 갖춰져 있는 것이 특징이다. 평지에 자리 잡은 아파트는 보행 시나 차량 이용 시 이동이 편리하고, 겨울철에는 경사지 대비 빙판길 안전사고의 위험이 낮아 수요자들의 선호도가 높다. 또한 조경과 커뮤니티 시설 조성도 수월하고 단지의 일정한 높낮이로 일조권이나 조망권의 편차가 적은 것도 인기 요인이다.

뿐만 아니라 단지가 조성되는 가야대로 일대는 브랜드 건설사 중심의 신흥주거타운으로 변모 중이다. 실제 가야대로 일대는 이미 입주한 브랜드 단지들과 함께 이번 힐스테이트 가야를 비롯해 가야 1구역, 가야 4구역, 가야홈플러스 주상복합개발 등의 개발이 추진되고 있다. 이들 사업이 모두 완료되면 일대는 1만여 가구가 거주하는 신흥주거지로 거듭날 예정이다.

이외에도 인근에 위치한 부전역은 부전~마산 복선전철의 추가 개통(예정)과 함께 차세대 부산형 급행철도(BuTX), KTX 경부선(부전역~청량리역) 등의 정차를 추진해 복합환승센터로 개발을 진행한다는 계획이어서 교통편의성의 확대도 예상된다.

풍부한 개발호재도 갖췄다. 단지 인근에는 부산 도심의 핵심 성장 동력으로 꼽히는 범천철도차량정비단 부지 개발사업이 추진되고 있다. 부산시는 해당 부지를 4차 산업과 문화 콘텐츠가 융합된 ‘도심권 혁신파크’로 조성할 계획이다. 주거·공공·문화 시설은 물론 양질의 일자리를 창출하는 부산의 대표 4차 산업 허브로 만들겠다는 것이 목표다.

더불어 12월 중 이전이 확정된 해양수산부의 임시청사 예정지가 인접해 이에 따른 수혜도 기대된다. 더불어 수정터널을 통해서 부산의 미래 해양 산업 중심지로 거듭나고 있는 북항 일대로의 직주근접성도 좋다.

힐스테이트 가야는 정주여건 역시 우수하다. 부산의 최대 핵심 상권인 서면 상권이 인접해 쇼핑, 문화 편의시설을 가깝게 이용할 수 있으며, 롯데마트 등의 대형마트와 개금골목시장, 가야시장 등 전통시장의 이용도 편리하다. 여기에 인제대백병원, 부산보훈병원 등 대형병원이 가깝고, 성형외과·피부과·내과·외과·안과·치과 등 대규모 의료기관이 밀집된 ‘서면 메디컬 스트리트’가 인접해 의료시설을 손쉽게 누릴 수 있다.

단지 반경 1km 이내에는 가야초, 개성중, 가야고 등을 포함한 초등학교 4곳과 중학교 2곳, 고등학교 1곳이 밀집돼 교육환경이 좋다. 또한 인근 개금역 주변에는 신생 학원가가 형성되면서, 교육 여건은 더욱 우수해졌다는 평가다.

한편, ‘힐스테이트 가야’는 부산진구 가야동 일원에 들어서며, 1·2단지 총 487가구 규모로 조성된다. 전 세대가 수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡이하로만 구성되는 것이 특징이다.

견본주택은 부산광역시 연제구 월드컵대로 일원에 마련되며 26일 오픈 예정이다.