집 꾸미기 열풍 타고 확산

[헤럴드경제=전새날 기자] 패션 플랫폼 W컨셉은 최근 한 달간(8월 25일~9월 21일) 침구 매출이 전년 동기 대비 2배 증가했다고 25일 밝혔다.

세부적으로 이불(195%), 베개·쿠션(90%)이 큰 폭으로 늘었다. 차렵이불, 매트리스 커버, 베개, 담요 등이 인기가 높았다. 오리고, 비비홈, 마틸라, 메종드룸룸, 가타 등 감각적인 디자인과 우수한 소재를 앞세운 국내 침구 브랜드가 실적을 견인했다.

디자인 침구 수요가 증가한 배경으로 1~2인 가구 증가와 취향 소비 확산이 꼽힌다. 과거 침구는 생활필수품으로 계절별로 한 두벌 갖추고 5년 안팎으로 교체하는 편이었다. 하지만 최근에는 집 꾸미기 트렌드가 확산하며 공간의 분위기를 완성해 주는 소품으로 자리 잡았다. 이에 따라 침구 교체 주기가 빨라지면서 관련 수요가 증가하고 있는 것으로 분석된다.

W컨셉은 이에 맞춰 차별화 전략을 강화하고 있다. 최근 오리고 플리스 블랭킷 라인업에 단독 색상 ‘샌드모스’를 추가해 선보이면서 9월 브랜드 매출이 전년 동기 대비 20배 이상 늘었다.

오는 30일까지 ‘라이프페스타’도 진행한다. 까사미아, 마틸라, 데코뷰, 엘리건트 테이블, 쉐어룸 등 인기 브랜드와 함께 침구, 키친 등 라이프스타일 상품을 선보인다. 매일 오전 10시부터는 24시간 한정 특가를 운영하며 최대 30% 할인쿠폰도 발급한다.

김은환 W컨셉 라이프1팀장은 “침구를 교체해 인테리어 변화를 주려는 고객이 늘면서 수요가 높아지고 있다”며 “앞으로도 디자인과 기능성을 겸비한 차별화된 침구 브랜드를 발굴해 고객에게 새로운 라이프스타일 경험을 제공할 것”이라고 말했다.