서울·구리 두 생활권 동시 이용… ‘멀티생활권’ 입지 장점 극대화

쾌적한 자연환경과 풍부한 생활 인프라 갖춘 1,096세대 대단지

두 지역의 인프라를 동시에 누릴 수 있는 ‘멀티 생활권’ 아파트가 실수요자들의 눈길을 끌고 있다. 교통·쇼핑·교육 등 생활 편의시설을 복합적으로 활용할 수 있는 입지 특성 덕분에 거주 만족도가 높고, 향후 시세 상승 여력도 크다는 분석이다.

멀티 생활권은 행정구역상 경계에 자리해 인접 도시의 핵심 생활권을 함께 이용할 수 있는 입지를 말한다. 백화점이나 대형마트, 대학병원 같은 쇼핑·의료시설뿐 아니라 문화공간까지 공유할 수 있다는 점이 가장 큰 장점이다.

실제 청약홈에 따르면, 경기도 과천시에서 9월 분양한 ‘디에이치아델스타’는 서초구와 인접한 더블 생활권 단지로 주목을 받으며, 1순위 모집 159가구에 8,315건이 몰리며 평균 52.3대 1 경쟁률을 기록했다.

또한, 지난 4월 경기도 의왕시에서 분양한 ‘제일풍경채 의왕고천’ 역시 평촌과 인덕원 생활권을 동시에 누릴 수 있는 입지로 주목받았다. 생활 인프라와 교육 여건이 뛰어나다는 점에서 호평을 받으며, 1순위 165가구 모집에 3,560명이 몰려 평균 21.58대 1의 경쟁률을 기록했다.

부동산 전문가는 “멀티 생활권 아파트는 한 지역에만 머무르지 않고 여러 생활 인프라를 동시에 누릴 수 있다는 점에서 실수요자 만족도가 높다”며 “특히 서울과 가까우면서 가격 경쟁력까지 갖춘 지역은 향후 주거 선호가 더욱 커질 것”이라고 말했다.

이러한 가운데, 서울과 맞닿은 입지를 갖춘 구리시 교문동에서 새 아파트 분양이 이어져 눈길을 끈다. 중흥토건은 경기도 구리시 교문동 일원 ‘딸기원2지구 재개발 정비사업’을 통해 선보이는 ‘중흥S-클래스 힐더포레’의 견본주택을 25일 개관하고 본격 분양에 나섰다. 단지는 지하 4층~지상 15층, 22개 동, 총 1,096세대(1·2단지)의 대단지이며, 이 중 전용면적 59·84㎡ 637세대를 일반분양한다.

지하철 7호선 상봉역과 8호선 구리역을 가까이 두고 있어 대중교통 접근성이 뛰어나다. 이를 통해 강남, 잠실 등 서울 주요 업무 중심지까지 빠르게 이동할 수 있으며, 특히 상봉역에 GTX-B 노선이 예정돼 있어 향후 교통 편의성은 더욱 강화될 것으로 기대된다.

도로망도 잘 갖춰져 있다. 인근에 중랑IC와 구리IC가 자리해 수도권 제1순환고속도로와 북부간선도로, 강변북로 등 주요 간선도로 진입이 수월하다. 여기에 올해 초 개통된 고덕토평대교를 이용하면 강동권 접근 시간이 크게 줄어 서울 도심은 물론 강남·강동과 경기 동부권까지 신속하게 연결되는 광역 교통 인프라를 누릴 수 있다.

견본주택은 경기도 구리시 교문동 일원에 마련될 예정이며, 입주는 2029년 2월 예정이다.