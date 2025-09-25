“2026년 추진 과제 부서별로 협력, 시너지 효과 높일 방안 모색하는 자리”

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시(시장 박형덕)가 지난 22일 시청에서 박형덕 시장 주재로 2026년 주요업무계획 보고회를 열고 부시장, 국장, 부서장 등이 참석한 가운데 내년도 핵심 추진 과제 35건을 보고하고 의견을 나눴다.

이날 보고회에서는 ▷제생병원 개원 및 공공의대 설립 ▷큰시장 세아프라자 주변 주차장 조성 ▷송내 주차타워 건립 ▷공공임대주택 건립 등 시장 공약과 주요 현안을 점검했다.

또한 ▷의료·요양·돌봄 통합지원 체계 구축 ▷화장 장려금 지원사업 등 시민 생활 밀착형 사업과 ▷소요산 체육공원 조성 ▷시장배 생활체육대회 활성화 ▷왕방계곡 숲길 조성 등 문화·체육 분야 사업을 검토하며 시민 수요를 폭넓게 충족할 방안을 논의했다.

박형덕 시장은 “이번 보고회는 2025년 주요 성과와 보완점을 공유하고, 2026년 추진 과제를 부서별로 협력해 시너지 효과를 높일 방안을 모색하는 자리였다”며 “사업 추진 과정에서 발생할 시민 수요에도 선제적으로 대응해 나가겠다”고 밝혔다.

시는 이번 보고회 결과를 반영해 주요 현안의 원활한 추진과 2026년 본예산 편성 등 사전 준비를 차질 없이 진행할 계획이다.