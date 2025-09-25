26일부터 일부 점포 및 SSF샵 판매, 내달말 2차 상품 공개

[헤럴드경제=전새날 기자] 삼성물산 패션부문이 운영하는 에잇세컨즈는 넷플릭스 인기 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’와 협업한 상품을 선보인다고 25일 밝혔다.

케데헌은 케이팝 걸그룹이 악령을 물리치고 노래로 세상을 보호한다는 이야기를 다룬 영화다. 역대 넷플릭스 시청 수 1위에 올랐고, OST가 미국 빌보드 차트를 석권할 정도로 선풍적 인기를 끌었다.

에잇세컨즈는 케데헌의 세계관을 패션으로 확장시키면서 국내외 고객들에게 K-패션 선도 브랜드로서의 입지를 강화할 전략이다.

작품 속 걸그룹 ‘헌트릭스’와 보이그룹 ‘사자 보이즈’의 의상에서 영감 받은 디자인을 선보이고, 두 아이돌의 팬들이 열광할 만한 라인업을 기획했다.

협업 상품은 두 차례에 걸쳐 공개된다. 26일 출시되는 1차 상품은 반소매·긴소매 티셔츠, 후드 티셔츠, 볼캡으로 구성된다. ‘헌트릭스’, ‘사자 보이즈’와 까치 ‘서씨’ 캐릭터와 레터링을 디자인에 적용했다. 특히 ‘사자 보이즈’ 영문 레터링 등 일부 그래픽은 한국적인 요소를 담아 새롭게 개발했다.

1차 상품은 에잇세컨즈 명동점·홍대입구역점·에버랜드점과 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 판매되며, SSF샵에서는 오전 10시부터 구매할 수 있다. 2차 상품은 10월 말 주요 매장에 출시된다. 11월에는 서울 성수동에서 팝업스토어도 연다.

고희진 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 사업부장(부사장)은 “케이팝 데몬 헌터스의 세계관을 입힌 패션을 수많은 팬들이 즐길 수 있도록 이번 협업을 추진했다”며 “앞으로도 국내외 고객들에게 에잇세컨즈를 K-패션 대표 브랜드로 각인시킬 수 있는 다양한 활동을 펼칠 계획”이라고 말했다.