‘찾아가는 차담회’ 열고 상인들의 목소리 들어

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]이상일 용인시장은 23일 처인구 전통시장과 골목형상점가 관계자들과 만나 대화하는 ‘찾아가는 차(茶)담회’를 시 관계자들과 함께 1시간 30분가량 진행했다.

이 시장은 차담회에서 처인구 지역내 전통시장과 골목형상점가, 소상공인연합회 처인지부 소속 상인들의 목소리를 듣고, 지역상권 활성화 등에 대해 논의했다.

이 시장은 간담회 시작에 앞서 ”시가 민선8기 들어 과거에는 없던 골목형상점가를 15개나 지정해 상업을 하는 분들을 돕고 있고 골목형상점가 지정으로 해당 지역 매출도 늘고 있다고 하니 반가운 일“이라며 ”그럼에도 이런저런 어려움이 있을테니 편하게 말씀주시기 바란다“고 말했다.

상인들은 용인특례시의 적극적인 행정지원과 골목형상점가 지정을 위해 노력한 것이 많은 도움이 됐다고 입을 모으면서 지원이 필요한 부분에 대해 의견을 제시했다.

상인들은 ▷상인회 사무와 기획을 담당하는 시장 매니저 지원 ▷온누리상품 사용 안내와 홍보 ▷상인회 운영을 위한 공간 마련 ▷주차공간 확보 ▷골목형상점가를 표시하는 간판 제작 등을 제안했다.

이 시장은 “제시된 의견들을 잘 검토해서 도울 수 있는 일들은 돕겠다”며 시 관계자들에게 “온누리상품권 사용과 관련해 시의 유튜브 채널을 통해 안내하고 홍보하는 방안 등을 연구해 보라”고 했다.

시는 전통시장과 지역상점, 골목형상점가를 지원하기 위해 다양한 지원책을 마련해 운영 중이다.

시의 적극적인 지역상권 활성화 지원으로 지역 내 전통시장은 2곳, 상점가 2곳, 골목형상점가는 15곳이 지정돼 운영 중이다.

또, 내년 출범할 예정인 ‘용인시 상권활성화 센터’는 상인들이 요청한 시장 매니저 문제를 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

‘용인시 상권활성화센터’는 상권별 경쟁력 제고를 위한 발전 전략을 수립하고 지역 특성에 맞는 지원사업을 추진하는 종합지원 허브 역할을 할 것으로 기대되며, 상인들이 원하는 시장 매니저 역할을 포함해 상권 활성화를 위한 다양한 업무를 수행할 수 있는 인력이 배치될 예정이다.