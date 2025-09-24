동대부중 야외학습무대 및 학생체력증진시설 개관... 교육경비보조금 활용한 공간 혁신 사례

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 24일 동국대사범대학부속중학교(교장 박규태)에서 야외학습무대 및 학생체력증진시설 개관식이 열렸다고 밝혔다.

이 사업은 동대문구 교육경비보조금과 서울시교육청 시비를 통해 추진된 것으로, 버려진 공간을 재탄생시켜 학생들이 보다 쾌적한 환경에서 다양한 체육활동과 자치활동을 즐길 수 있도록 지원한 점에서 의미가 크다.

특히 동대문구가 지원한 교육경비보조금 1억 5600만 원은 기존에 활용도가 낮았던 공간을 새롭게 혁신해 학생들의 안전한 체육활동 공간과 다목적 무대를 조성하는 데 크게 기여했다.

이는 단순한 시설 확충을 넘어 학교 공간혁신을 통해 아이들이 자신의 끼와 재능을 발휘하고 풍부한 교육 경험을 쌓을 수 있도록 돕는 실질적인 투자로 평가된다.

이필형 구청장은 축사에서 “이번 개관식은 교육경비보조금이 학생들에게 실질적인 혜택을 주는 공간혁신 사례”라며 “앞으로도 학생들이 미래를 꿈꾸고 마음껏 활동할 수 있는 교육환경 조성에 적극 나서겠다”고 말했다.

박규태 교장은 “기존에 방치되어 학생들이 찾지 않던 공간을 교육시설로 새롭게 조성했다”며 “협소한 운동장으로 체육수업의 한계를 극복하여 학생들이 다양한 체육활동을 할 수 있게 되어 매우 기쁘다”고 밝혔다.

동대문구는 앞으로도 교육경비보조금을 바탕으로 지역 내 학교 환경을 지속적으로 개선, 학생들이 안전하고 쾌적한 공간에서 다양한 학습과 활동을 이어갈 수 있도록 지원을 확대할 계획이다.