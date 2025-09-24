소나무 숲·사계절 관목 7,500본…지상·하늘 모두에서 빛나는 녹색 경관

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 대구·경북신공항 관문인 의성읍 원당리 원당교차로 일대(약 9,000㎡)에 ‘신공항 랜드마크 도시숲’ 조성을 완료했다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 도비 전환사업으로 총 4억 5000만 원이 투입됐다.

국도 5호선 교차로 램프 구간에 교통 요충지다운 상징성과 시각적 주목성을 담기 위해 소나무 중심의 상징 식재와 단순·독창적 패턴을 적용했다.

빠른 속도로 교차로를 지나는 차량 운전자도 짧은 순간에 상승감과 활력을 느낄 수 있도록 공간이 설계됐다.

특히 △봄의 붉은빛과 녹색을 동시에 품은 영산홍 △사계절 황색으로 생기를 주는 황금사철 △붉은 잎으로 경관 포인트가 되는 홍가시 등 관목 7,500여 그루가 동심원 형태로 배치돼 사계절 내내 다채로운 색감을 연출한다.

바닥에는 백자갈과 화산석을 멀칭재로 활용해 정돈된 이미지와 관리 효율성을 동시에 확보했다.

이번 도시숲은 지상뿐 아니라 하늘에서도 새로운 의성의 얼굴로 자리 잡을 전망이다.

교차로에 조성된 원형 패턴과 사계절의 색채 대비는 향후 신공항을 오가는 항공기에서 내려다볼 때 독창적인 ‘녹색 랜드마크’로 눈에 띄게 될 것으로 군은 기대한다.

김주수 의성군수는 “신공항 랜드마크 도시숲은 의성의 새로운 관문이자 사계절 살아있는 경관 자산”이라며 “앞으로도 녹색 인프라를 지속 확충해 군민과 방문객이 쾌적함과 활력을 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.