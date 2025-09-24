제3차 지역투자 촉진 보조금 심의 결과 6121억원의 지방투자 유치, 771개 일자리 창출

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상자원부는 올해 제3차 지역투자 촉진 보조금 심의 결과 16개 기업에 총 961억원(국비 587억원)을 지원하기로 결정했다고 24일 밝혔다.

이를 통해 총 6121억원의 지방투자를 유치하고, 771개의 지방 일자리가 창출될 것으로 산업부는 기대했다.

지역투자 촉진 보조금은 수도권 기업이 지방으로 이전하거나 지방 신·증설 투자에 대해 투자액의 4∼50%를 국비·지방비 매칭으로 지원하는 제도다.

올해 전체 예산은 2261억원으로, 작년(2126억원)보다 6.3% 증액됐다. 3차 지원 대상 기업은 업종별로 자동차(6곳), 전기전자(2곳), 식품(3곳), 의약품(2곳), 화학 및 기타(3곳) 등이며 모두 지방 신·증설(16곳)로 나타났다.

산업부는 기업의 지방 투자를 촉진하기 위해 올해 지방투자 보조금 한도를 기존 100억원에서 150억원으로 확대하고, 중소·중견기업의 지방 투자에 대한 보조금 지원 비율 가산율을 기존 5%포인트에서 각각 8%포인트, 10%포인트로 상향했다.

이를 통해 올해 상반기까지 총 23개 지방 투자기업에 1438억원(국비 860억원)을 지원해 총 7080억원 규모의 민간투자를 유치하고 1010여개의 지방 일자리를 창출하는 성과를 거둔 것으로 나타났다.

산업부 관계자는 “내년부터 지방투자기업 및 수도권 지방 이전 기업에 대한 지원을 보다 강화하기 위해 지역발전 정도가 낮은 지역을 대상으로 지원 한도 및 지원 범위 확대 등을 적극 추진해 나갈 계획”이라고 말했다.