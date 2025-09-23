문제 풀고 사진 찍고 청렴 의지 다져... 10월 3일까지 청렴 주간 행사 펼쳐

[헤럴드경제=박종일 선임기자] “청렴 룰렛 돌리세요~ 자 문제 나갑니다”

23일 아침 출근길, 서울 강서구청 청사가 ‘청렴’ 열기로 가득 찼다. 청렴 문화 확산을 위해 청사 1층 로비에 ‘출근길 청렴 UP! 캠페인’이 펼쳐진 것.

이날 진교훈 강서구청장은 청사 1층 로비에 설치된 ‘청렴 룰렛’ 행사 사회를 맡았다. “청렴 룰렛 돌리고 가세요~ 날이면 날마다 오는 게 아닙니다”를 연신 외치며 특유의 소탈함으로 직원들에게 먼저 다가갔다. 구청장의 모습이 색달랐는지, 룰렛 앞에는 어느새 줄이 길게 늘어섰다.

감사담당관 직원들은 청렴 실천 안내문을 배부하며 캠페인을 이어갔다. 직원들이 두른 어깨띠에는 청’렴하고 ‘정’직하게 ‘강’요말고 ‘서’로실천, ‘청정강서’라는 강서구 청렴 표어가 적혔다.

안내문에는 ‘업무 중 사적지시 금지’와 ‘차별 없는 문화 정착’ 등 상호 존중하는 조직문화를 위한 실천 내용이 담겼다.

구는 직원들이 청렴을 어렵게 접근하지 않고 일상에서 자연스레 받아들일 수 있도록 참여형 캠페인으로 기획했다.

룰렛을 돌려 문제를 푸는 ‘청렴 룰렛’과 청렴 실천 문구가 적힌 ‘청렴 네컷’ 사진 등을 활용해 캠페인을 전개했다. 출근길 캠페인은 오전 7시 40분부터 1시간 넘게 진행됐다.

진교훈 구청장은 “불합리한 낡은 관행을 근절하고 상호 존중하고 배려하는 참된 조직문화가 정착됐을 때 청렴이 온전히 뿌리내릴 수 있다”며 “간부급 직원부터 솔선수범해 전 직원이 체감할 수 있는 청렴한 조직문화를 정착시키겠다”고 말했다.

구는 오는 10월 3일까지 청렴 실천 주간으로 정하고 ‘출근길 청렴 캠페인’과 더불어 ‘청렴 서한문’, ‘청렴한 추석 명절 맞이 캠페인’ 등 청렴한 조직문화 정착을 위한 다양한 행사를 펼친다.