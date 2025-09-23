애니메이션,게임,영화 등 색다르게 즐기기 버츄얼아이돌 콘서트,애니메이션 버스킹도 방문객 누구나 참여하는 코스프레 페스티벌

[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울랜드가 코스프레 행사인 제 3회 ‘OH! DUCK(오덕) 페스티벌’ 행사를 개최한다.

오는 27~28일 양일간 펼쳐지는 ‘오덕 페스티벌’은 애니메이션, 게임, 영화, 만화 캐릭터의 코스프레가 한자리에서 펼쳐지는 국내 최대 서브컬쳐 페스티벌이다.

3회째 개최되는 오덕 페스티벌은 지난해 코스튬 플레이어 및 일반 관람객 3만여명이 참여하는 등 대중적 관심도 얻었다. 특히 올해에는 케이팝 데몬 헌터스, 귀멸의 칼날 등 애니메이션을 감상하고 관련 콘텐츠를 소비하는 ‘애니힙’ 트렌드가 대세로 떠오름에 따라 더욱 많은 관람객이 모일 것으로 예상된다.

서울랜드 ‘오덕 페스티벌’은 마니아 계층에 집중하는 코스프레 행사가 아닌, 어린이와 MZ세대뿐만 아니라 전 연령이 참여할 수 있는 행사로, 캐릭터에 관심이 있는 누구나 재미있게 즐길 수 있는 이색 축제로 마련되었다.

특정 IP에 치우치지 않고 다양한 게임과 애니메이션, 만화, 영화 등 캐릭터로 분한 일반 관람객들이 직접 참여해 축제를 이끌어갈 수 있도록 했다.

또한 서울랜드 방문객이라면 별도의 행사 참가 신청이 없어도 누구나 코스튬을 입고 서울랜드를 방문하거나 현장에서 코스튬 체험을 하며 축제를 즐길 수 있도록 해 참여 문턱을 낮췄다.

이번 오덕 페스티벌에서는 코스튬을 입지 않더라도 즐길 수 있도록 다양한 공연과 참여 콘텐츠가 진행된다.

코스프레 댄스경연대회 왕중왕전과 코스프레 패션쇼를 비롯하여 글로벌 라이브 스트리밍 플랫폼인 SOOP과 협업을 통해 SOOP플랫폼에서 활동중인 인기 버츄얼아이돌 아카이브 스튜디오(u32,여르미, 한결,비몽,샤르망)와 함께하는 버츄얼아이돌 미니콘서트, 에이먼, 백다연, 희래짱, 상득 등 인기 가수가 참여하는 애니메이션 버스킹 콘서트, 애니송EDM 파티, 코스프레 퍼레이드 등 다채로운 프로그램을 진행할 예정이다.

이 외에도 애니메이션 맵핑 차량 전시, 다양한 캐릭터 굿즈, 피규어, 만화 판매 부스 등도 다채롭게 준비되어 있다. 단, 버츄얼아이돌 콘서트 등 삼천리대극장에서 진행되는 일부 프로그램은 코스프레 전용 티켓 소지지만 관람이 가능하다.

‘가성비’의 서울랜드는 신한카드 특별가를 포함한 다양한 할인 혜택도 마련했다. 신한카드 이용 고객은 종일권을 동반 1인 포함 2만1900원, 야간권은 1만9900원에 구매할 수 있으며, 그 외에도 제휴카드, 통신사, 생일자, 미취학 아동을 위한 상시 할인도 제공된다.